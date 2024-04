YANLIŞ: BEBEĞİN BURUN KEMİĞİ VARSA DOWN SENDROMLU DEĞİLDİR

DOĞRU: Down Sendromlu bebeklerin yüzde 65’inde, yani Down Sendromlu doğan her 3 bebekten ikisinde bebeğin burun kemiğinin gelişimi yetersiz veya eksik oluyor. Görüldüğü gibi, hem Down Sendromlu hem de burun kemiği gelişmiş bebek olabiliyor. Anne karnında Down Sendromu’nun yüzde 100 tanısı ancak CVS (plasentadan örnek alma) veya amniyosentez (su alma) ile tespit edilebiliyor.