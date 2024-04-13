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        Haberler Gündem 3. Sayfa Teleferik faciası son durum: 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor

        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!

        Antalya'da, dün akşam saatlerinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabaha kadar süren tahliye çalışmasıyla 15 kabinde bulunan 184 kişiden 98'inin kurtarıldığını söyledi. Teleferik hattının taşıyıcı direklerden birinin yerinden kopup kabine çarpması sonucu 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetmiş, 7'si olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:04
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        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattında, dün saat: 17.28 sıralarında, teleferik hattının taşıyıcı direklerden biri yerinden koparak kabine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kabinde bulunanlar metrelerce yükseklikten yere düştü. Feci olayda Memiş Gümüş (54) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

        YARALANAN 10 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

        Tahliye sırasında yaralanan 3 kişiyle birlikte toplam 10 yaralı tedavi altına alındı. Teleferik hattında asılı kalan 15 kabinde bulunan yolcularsa mahsur kaldı. AFAD ve birçok yardım kuruluşuna ait 500'ün üzerinde kurtarma personeli olayın hemen ardından tahliye çalışmasına başladı.

        YERLİKAYA: 98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Mahsur kalan 184 vatandaştan 98'inin kurtarıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir.

        "543 PERSONEL İLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

        Hayatını kaybeden Memiş Gümüş, 54 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Memiş Gümüş, 54 yaşındaydı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir" dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yerlikaya, yaşanan faciayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

        Teleferik faciası: Ölü ve yaralılar var
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