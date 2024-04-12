Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var - En son haberler

Antalya'da teleferik düştü: 1 ölü ve yaralılar var - En son haberler

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin son dakika yaptığı açıklamada 184 kişiden 59'unun kurtarıldığını, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA VALİLİĞİ: 59 KİŞİ KURTARILDI

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan vatandaşlardan 59'unun kurtarıldığını duyurdu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sarısu Teleferik kazasında Saat 00:40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişi tahliye edilmiştir. Kalan 14 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Fotoğraf: AA Bölgede çalışmaları takip eden AA ekibi, gece uçuş kabiliyetine sahip jandarma helikopterinin mahsur kalan vatandaşları kurtarma görüntülerine ulaştı.

Fotoğraf: AA Öte yandan, helikopterle kurtarılan vatandaşlar ise önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ekipler tarafından kurtarılan vatandaşlardan İbrahim Yusuf Yüksel, AA muhabirine, Konya'dan tatil için Antalya'ya geldiklerini söyledi. Teleferiğe 7 kişilik ailesiyle bindiğini belirten Yüksel, "Bir anda teleferik durdu, mahsur kaldık, hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmedik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Helikopterle karaya indik. Çok şükür iyiyiz, bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Fotoğraf: AA MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR Öte yandan, mahsur kalan vatandaşların yakınları da bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekliyor. Eşi, çocukları, ağabeyi, yeğenleri mahsur kalan Özkan Sumur, AA muhabirine, eşinin araması üzerine kazadan haberdar olduğunu söyledi. 11 yakınının mahsur kaldığını dile getiren Sumur, "Aralarında 3, 5, 10, 12 yaşında çocuklar var. İlk etapta korkuyorlardı, şimdi biraz sakinleştirdik. Açlık ve tuvalet sıkıntısı yaşıyorlar. Bir de üşüyorlar." dedi.

Fotoğraf: AA Sumur, kabinde bulunan amcasıyla görüntülü konuştu. Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığını ve en kısa zamanda kendilerini kurtaracağını anlatan Sumur, amcasından da kabindeki yakınlarının durumları hakkında bilgi aldı. Amcası, eşinin panikatak nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığı ve bir an evvel kurtulmayı beklediklerini söyledi. MSB, KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK İÇİN ASKERİ UÇAK GÖREVLENDİRDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: İHA MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Antalya Konyaaltı’nda yaşanan teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA BAKAN YERLİKAYA ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır. AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır



AFAD ve Antalya Büyükşehir… pic.twitter.com/jMwtRAQhd0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024 REKLAM

Fotoğraf: İHA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve olay yerinde ekibin incelemelerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, adli soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 12, 2024

Fotoğraf: İHA YARALANAN VATANDAŞLAR Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirdi (Fotoğraf: İHA ) Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi. Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Fotoğraf: AA ALTUN: KAZA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir" ifadelerini kullandı. "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR" İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valilikten anlık gelişmeler hakkında bilgi aldığını kaydetti. Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Fotoğraf: AA KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2024

Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA ANKARA’DAN KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İtfaiye Müdürlüğünde görevli 13 personelden oluşan arama kurtarma ekibinin 4 donanımlı araç ile Antalya’da gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Arama- kurtarma konusunda uzman ekibin, Antalya’da teleferik kazası sonucu halen havada asılı kalan teleferik kabinlerinde bulunan vatandaşların kurtarılması çalışmalarına destek vereceği kaydedildi. Ankara İtfaiyemiz, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılmak için 13 arama kurtarma personeli ve 4 donanımlı araç ile yola çıktı. pic.twitter.com/BEntjMQtJB — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 12, 2024 ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN: YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik hattında meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmaları sürdürmektedir." ifadelerini kullandı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik hattında meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Devletimiz tüm imkanlarıyla teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmaları… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 12, 2024

Fotoğraf: AA

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Özel, Özel, 10 milletvekilinden oluşan bir ekibin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağını belirtti. Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz" Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 12, 2024 ÖZEL ANTALYA VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'le telefonda görüşmesinde, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin bilgi aldı. Vali Şahin'den teleferik kazasına ilişkin bilgi alan Özel, bölgeye hareket eden İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA BÖCEK: KISA SÜREDE KURTARACAĞIZ Habertürk'e açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son durumu paylaştı. Böcek şöyle konuştu: Saat 17.30'da meydana gelen üzücü bir olay. Bayram dolayısıyla yoğunluk vardı. Teleferikle ilgili 25 kabin var. 7 yaralımız vardı, bir tanesi de hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. 8 kabin kurtarıldı. 17 kabin kaldı. Her kabinde 7, 6 kişi gibi değişen rakamlar var. Tam net rakam belli olmamakla birlikte 17 kabinde vatandaşlarımız var. Antalya Valiliğimiz, büyükşehir, tüm kuruluşlar, AFAD dahil olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın her yerden Muğla'dan kurtarma, itfaiye ekiplerimiz geliyor. AFAD Başkanı da geliyor. Şu anda 49 kişiyi kurtarmışız. Burada Aydın'dan gelen gece görüşlü helikopter var. Onun katkılarıyla da 5 kişilik Pakistanlı aileyi kurtardık. Şimdi helikopterden indi, sağlık kontrolünden geçecekler. İnşallah sağ salim bütün vatandaşlar kurtulur diye ümit ediyorum. Şu anda tüm kurum ve kuruluşlar burada. Kriz merkezindeyiz şu anda. Şu ana kadar bir tehlike görülmüyor. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızla ilgili sıkıntılı bilgi gelmedi. Ülkemize, Antalyamıza geçmiş olsun. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti Allah'tan rahmet diiiyorum. Diğer vatandaşlarımızı inşallah kısa sürede kurtaracağız.

Fotoğraf: AA AFAD BAŞKANI MEMİŞ: İNŞALLAH SAĞ SAĞLİM TAHLİYE ETMEYİ UMUT EDİYORUZ Habertürk'e bağlanan AFAD Başkanı Okay Memiş, bölgede 350 kişiden oluşan profesyonel bir ekibin çalıştığını söyledi. Memiş şöyle konuştu: Maalesef bugün 17.28 sularında böyle bir haber Türkiye'de dikkatleri çekti. Tünektepe mevkiinde teleferik kazası meydana geldi. Kabinlerden birisi maalesef yere düştü. Orası çok sarp bir bölge. O bölgede teleferik işletmesi var. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız da kabinin yere düşmesiyle yaralandı. Bölgede AFAD ekiplerimiz, Jandarmamız, Antalya Büyükşehir Belediyesimize bağlı ekipler, Sahil Güvenlik, profesyonel dağcı ekiplerimizle haber alır almaz müdahaleye başladık. Bölge çok sarp olduğu için zorlu bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Şu anad kadar 8 kabinden 49 vatandaşımızın tahliyesini tamamlayabildik. Tahmini olarak da 16 kabinde tahliye işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Helikopter ve profesyonel ekiplerimizin kurmuş olduğu sistem var. İplerle ulaşıyorlar kabinlere. Çok basitçe anlatıyorum. "ÇOK ÖZENLİ DAVRANIYORUZ" Jandarmamımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın helikopterleri tahliye işlemlerini gerçekleştiriyor. Çok özenli davranıyoruz. Kabinlerde kalan kardeşlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah hepsini güvenli şekilde tahliye edeceğiz. Çok özenli davranıyoruz. Ekiplerimizin gerçekten çok liyakatli ve deneyimli olduğunu söyleyebilirim. Büyük geçmiş olsun. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diiyorum. Teleferik sistemi daha çok kayak tesislerinin olduğu bölgelerde var. Erzurum ve Bursa ekiplerimiz çok deneyimli. Şu anda asgari 350 kişilik profesyonel ekip müdahale ediyor. Yeterli sayıda müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Hala da takviye ekiplerimiz bölgeye gelmeye devam ediyor. İnşallah ilerleyen saatlerde bütün vatandaşlarımızı sağ sağlim tahliye etmeyi umut ediyoruz.

Fotoğraf: DHA "PERİYODİK KONTROLLER SON DERECE ÖNEMLİ" TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Özellikle periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini her platformda vurguladıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti: "Antalya, Sarısu-Tünektepe'de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016'da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017'de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkati çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır." Bu tesislerin, aylık bakımlar dışında belli aralıklarla imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımlarının da aksatılmaması gerektiğinin altını çizen Atmaca, hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörlerince yapılması gerektiğini vurguladı. Bakımların yanı sıra periyodik kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu: "TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' kapsamında uzun yıllardır standartlar kapsamında birçok iş ekipmanının periyodik kontrollerini kamusal denetim anlayışıyla yapmaktadır. Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumlulukla görev almaya her zaman hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız." MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN UZMAN DAĞCILAR DEVREDE Kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarmak için Erzurum’dan teleferik indirme eğitimi alan uzman dağcılardan oluşan 30 kişilik ekip bölgeye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: DHA Kabinlerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar başlatılırken Erzurum’da AFAD, jandarma, itfaiye ve Palandöken Kayak Merkezi’nin işletmecisi Ejder 3200 A.Ş.’den alanında uzmanlardan oluşan 30 kişilik ekip hazırlandı. Daha önce teleferik indirme eğitimi alan ve dağcılık alanında uzman olan 30 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına destek olmak için Antalya’ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Uçakla Antalya’ya ulaştırılacak uzman dağcılardan oluşan ekip, direklere tırmanarak kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracak.

Fotoğraf: DHA Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ejder 3200 A.Ş., AFAD ve jandarma arama kurtarmadan oluşan alanında uzman ekiple hazır kıta bekliyoruz” dedi. *Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.