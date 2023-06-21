Bitcoin'de erken bayram

Bitcoin bu sabah günlük yüzde 7.4 yükselerek 28.900 doların üzerini gördü. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Gözler 30.000 dolarlık psikolojik eşiğe çevrildi.

Analistler söz konusu yükselişin çeşitli nedenleri olduğunu belirtti. Bunlardan ilki artan kurumsal ilgi. Geçen hafta dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock spot Bitcoin ETF ürünü ihracı için SEC'e başvuruda bulundu.

Bu hafta ise benzer bir şekilde fon yönetim devi Fidelity'nin de benzer bir başvuruda bulunacağına dair haberler çıktı. Henüz böyle bir başvuruya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da haberlerin yalanlanmamış olması, olumlu bir gelişme olarak kabul edildi.

DAVALARIN ETKİLERİ AZALIYOR

Bunun yanında ABD'de SEC'in Binance ve Coinbase gibi önemli kripto para platformlarına yönelik açtığı davaların olumsuz etkileri de yavaş yavaş silinmeye başladı. Söz konusu davalarda SEC Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (Matic) ve Filecoin (FIL) gibi popüler kripto paraları menkul kıymetler olarak tanımlamış, bu sebeple kripto para borsalarını lisanssız bir şekilde aracılık yapmak ve borsa olarak faaliyet göstermekle suçlamıştı.

BITCOIN DOMİNANSI 2 YILIN ZİRVESİNDE

Bitcoin'in herhangi bir davada adının geçmemesi yatırımcının bu kripto paraya yönelimini artırdı. Bitcoin'in piyasa değerinin toplam kripto para piyasasındaki oranı (Bitcoin dominansı) 2 yılın ardından ilk kez yüzde 50'yi gördü.

DOLARDA DURULMA

Bunun yanında Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasalarında yaşanan yükselişin bir nedeni de dolardaki durulma olarak gösteriliyor. Fed geçtiğimiz hafta 10 toplantının ardından ilk kez faiz artırımına gitmeyerek politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı.

Söz konusu karar öncesinde doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 103.4 seviyesinde bulunuyordu. Bugün itibarıyla endeks 102.6'ya gerilemiş durumda. Son 1 haftada ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.84'ten yüzde 3.73'e, geriledi. 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.70 civarında yatay bir seyir izledi.

Sabit getirilerdeki gerileme eğilimi ve dolardaki yükseliş şu ana kadar kripto paralarda yükseltici bir etkiye sahip oldu.

PİYASA GENELİNDE YÜKSELİŞ

Bu sabah itibarıyla Bitcoin büyük kripto paralar arasında en hızlı yükselişe imza atsa da piyasa genelinde olumlu rüzgarlar esiyor. Ethereum TSİ 8.40 itibarıyla yüzde 5 yükselerek 1.813 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 3.6, Ripple yüzde 2.1, Cardano (ADA) yüzde 6.5, Dogecoin yüzde 2.6, Solana (SOL) ise günlük yüzde 4.8'lik yükselişlere imza attı.

Avalanche (AVAX) da yüzde 7 ile günün en çok yükselen kripto paraları arasında yer aldı.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan