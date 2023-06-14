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Haberler Para Fed faiz kararını açıkladı, Fed Başkanı Powell'dan kritik açıklamalar geldi

Fed faiz kararını açıkladı

Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı. Fed, önceki 10 toplantıda üst üste faiz artırım kararları almıştı. Noktasal grafikte yıl sonu faiz öngörüsünün yüzde 5.1'den yüzde 5.6'ya yükselmesi önümüzdeki dönemde yeni faiz artırımlarının masada olduğunu ortaya koydu. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed üyelerinin neredeyse tamamının yıl sonuna kadar daha fazla faiz artırımının uygun olacağını beklediğini belirtti

Giriş: 14.06.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Fed faiz kararını açıkladı, Fed Başkanı Powell'dan kritik açıklamalar geldi
HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tuttu.

Böylece Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan FOMC 10 toplantının ardından ilk kez 'pas' demiş oldu. Söz konusu 10 toplantıda politika faizinde toplam 500 baz puanlık artırıma gidilmişti.

FOMC'nin karar metninde son göstergelerin, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümesini sürdürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

'EK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE OLANAK TANIYACAK'

ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu toplantıda faiz aralığın sabit tutulması, Komitenin ek verileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine olanak tanıyacaktır. Komite, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye getirmek için uygun olabilecek ek sıkılaştırmanın boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkilerindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal durumu dikkate alacaktır."

Bu arada yayımlanan noktasal grafikte yıl sonu için daha önce yüzde 5.1 olan faiz öngörüsü yüzde 5.6'ya yükseldi. Bu yıl sonuna kadar yeni faiz artırımlarına gidilmesinin beklendiği anlamına geliyor.

2023 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fed, bunun yanında ekonomiye ilişkin beklentilerini de yayımladı. Buna göre mart ayında yüzde 0.4 olarak açıkladığı 2023 büyüme beklentisini yüzde 1'e yükseltti. Buna karşılık 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 1.2'den yüzde 1.1'e düşürüldü. 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e çekildi.

2023 yılı için işsizlik beklentisi yüzde 4.5'ten yüzde 4.1'e düşürüldü. 2024 ve 2025 yılları için ise işsizlik beklentileri yüzde 4.6'dan yüzde 4.5'e geriledi.

POWELL'DAN AÇIKLAMALAR

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell "Fed üyelerinin neredeyse tamamı yıl sonuna kadar daha fazla faiz artırımının uygun olacağını bekliyor" dedi.

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell "Fed üyelerinin neredeyse tamamı daha fazla faiz artırımının uygun olacağını düşünüyor" dedi.

Bu yıl ek faiz artırımlarının uygun olacağını belirten Powell enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini vurguladı.

Powell bu toplantıda pas geçmenin faiz artışında yavaşlama anlamına geldiğini belirterek "Yavaş faiz artırımları ekonominin oluşan şartlara adapte olmasına imkan tanıyacaktır. Yeterli seviyede kısıtlayıcı faiz seviyesine yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Devamı geliyor...

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