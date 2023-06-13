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Haberler İş-Yaşam Son dakika: ABD enflasyonu açıklandı

ABD enflasyonu açıklandı

ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4,0, aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oldu. Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi

Giriş: 13.06.2023 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ABD enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların merakla beklediği ABD mayıs ayı enflasyon verileri yayımlandı.

Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 4.1 artması yönündeydi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı.

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