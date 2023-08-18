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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 10 ayın en sert düşüşü - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü

        Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin enflasyona yönelik riskler gördüğünün belirtilmesi ve Çin'e yönelik artan endişelerin üzerine Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Bitcoin sattığının ortaya çıkması kripto para piyasalarında büyük satış getirdi. Bitcoin'de yüzde 7'nin üzerinde düşüş yaşandı ve dünyanın en büyük kripto parası 27.000 doların altına düştü. Böylece 2 ayın dibine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 15:05
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        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
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        Kripto para piyasasında üst üste gelen olumsuz haberler bugün sert düşüşler yaşanmasına yol açtı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin TSİ 13.45 itibarıyla yüzde 7.3 düşerek 26.451 dolara geriledi. Bu, FTX iflasının yaşandığı Kasım 2022'den bu yana en sert günlük düşüş oldu.

        Bitcoin böylece son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum öğlen itibarıyla günlük yüzde 5.8'lik düşüşle 1.680 dolara çekildi. Binance Coin yüzde 5.3, Ripple yüzde 14, Cardano (ADA) yüzde 4.3, Solana yüzde 4.7, Dogecoin ise yüzde 6.8'lik düşüşler kaydetti.

        Analistler bu büyük düşüşlerin bu hafta birkaç olumsuz haberin üst üste gelmesi nedeniyle yaşandığını dile getirdi.

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        FED TUTANAKLARI

        İlk olarak çarşamba günü yayımlanan Fed tutanakları; Fed yetkililerinin çoğunluğunun para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskleri görmeye devam ettiğini ortaya koydu. Tutanaklar 20 Eylül'deki Fed toplantısına yönelik 'pas' beklentisinde bir değişikliğe yol açmasa da sıkı para politikasının beklenenden uzun sürebileceğine dair beklentiyi yükseltti.

        ÇİN ENDİŞELERİ

        Bunun yanında Çinli emlak devi Evergrande'in ABD'de iflas koruma başvurunsa bulunması da Çin ekonomine yönelik endişeleri artırdı. Halihazırda geçen hafta temmuz ayında Çin'de TÜFE'de yıllık yüzde 0.3 düşüş yaşandığının açıklanması ülke ekonomisinin büyümesine yönelik endişeleri artırmıştı. Bunun yanında Çin'in ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.5, ithalatı ise yüzde 12.4 geriledi. Çin'de emlak sektöründe genel ekonomiye yayılabilecek sorunlar da ülkeye yönelik endişeleri artırıyor. İflas koruma başvurusunda bulunan Evergrande'in yanında bir başka emlak devi Country Garden geçen hafta yılın ilk 6 ayında 7.6 milyar dolar zarar beklediğini bildirdi.

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        Çin Merkez Bankası tüm bu gelişmeler ışığında salı günü 15 baz puanlık faiz indirimine giderken genelk olarak dünyanın ikinci büyük ekonomisinde yaşanan sorunlar yatırımcının risk iştahında düşüşe yol açtı.

        SON DARBE ELON MUSK'TAN

        Kripto paralara son darbe ise dün Elon Musk'tan geldi. The Wall Street Journal'ın dün yayımlanan haberine göre Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX 2021 yılından bu yana toplamda 373 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Daha önce de Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın 2. çeyrek mali sonuç raporunda firmanın elindeki Bitcoin'lerin yüzde 75'ini sattığı ortaya çıkmıştı.

        Kripto paralara verdiği destekle tanınan Musk'ın şirketlerin yaptığı satışlar piyasaların tabutuna adeta son çiviyi çaktı.

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