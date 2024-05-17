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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Bir işçi çalıştıran da ücreti bankadan ödemek zorunda - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bir işçi çalıştıran da ücreti bankadan ödemek zorunda

        Personel sayısı 5 ve daha fazla olan işyerinde işçilere yapılan her türlü ödemenin banka aracılığıyla yapılması zorunludur. Ayrıca, 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 7.000 TL'yi aşan her türlü tahsilat ve ödemelerin belgelenmesi gerekir. Net asgari ücretin 7.000 TL sınırını aşması nedeniyle işçi sayısına bakılmaksızın işçilere yapılan her türlü ödemelerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçi ücretlerinin bankalardan ödeme zorunluluğuyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 17.05.2024 - 07:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 07:36
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        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili yönetmeliğine göre, Türkiye genelinde beş işçisi bulunan işverenlerin çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin vergi ve prim gibi kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur. Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler işyerlerinin bulunduğu yerde banka şubesi bulunmaması halinde PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapabilirler.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

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        İşçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü İş Kanunu’na tabi işçilerin yanı sıra Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi işçiler için de uygulanır.

        Diğer taraftan 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ise 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi mecburidir.

        TEVSİK SINIRI NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI

        Net asgari ücret 2023 yılından itibaren 7.000 TL’lik tevsik sınırının üzerine çıktı. 2024 yılında net asgari ücret 17.002,20 TL olarak uygulanıyor.

        İşçi sayısı 5’ten az olan işletmelerden bazıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğindeki işçi sayısından hareketle ücretleri elden ödemeye devam ediyor.

        BÜTÜN İŞYERLERİNDE ÜCRETİ BANKADAN YATIRMA ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Tevsik sınırı 2015 yılından beri 7000 TL olarak uygulanırken asgari ücretin tevsik sınırını aşması nedeniyle tüm işyerleri için işçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu doğdu. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, bu konuda tereddüt yaşayan bir mükellefin başvurusu üzerine konuya özelge ile açıklık getirdi. Özelgede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğindeki işçi sayısı ile sınırlı olmaksızın, çalışanlara o ay içinde yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemenin net tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması ve ödemelerin bankalarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği belirtildi.

        İŞÇİ BAŞINA HER AY 1.514 TL CEZA

        Çalışanların ücretlerini bankalar veya PTT aracılığıyla ödeme yükümlülüğüne uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. Ceza tutarı her yıl artıyor. İşçisinin ücretini banka aracılığıyla ödemediği tespit edilen işverenler 2024 yılı itibarıyla işçi başına her ay 1.514 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Örneğin, 4 işçisi olan bir işveren ocak ayından beri işçilerinin ücretini banka aracılığıyla ödememiş ise beş ay için işçi başına 7.570 TL’den toplam 30.280 TL idari para cezası ödeyecek.

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        #işçi ücreti
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