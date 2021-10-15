HABERTURK.COM

BİM, Afyon'da topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide'nin tamamını 51.3 milyon liraya satın aldığını duyurdu

Firmadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51.3 milyon TL bedelle Şirket'imiz tarafından satın alınmıştır. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır."

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Son zamanlarda artan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında BİM'in de bulunduğu market zincirlerini işaret etmesiyle bu marketler tartışmaların odağında kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Eylül'de ABD temaslarının ardından gazetecilerle yaptığı görüşmede marketlerin gıda enflasyonundaki payının sorulması üzerine “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” cevabını vermişti.

25 Eylül'de ise Ticaret Bakanlığı, Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.