BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Teknolojik ürünleri, küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 8 ŞUBAT 2020 CUMA

LG K11 Cep Telefonu 870 TL