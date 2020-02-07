07 ŞUBAT 2020
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BİM 7 Şubat 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. BİM'in bu haftaki öne çıkan ürün cep telefonu, elektrikli süpürge, ütü gibi elektronik ürünlerin yanı sıra züccaciye ürünleri oldu. İşte 7 Şubat 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

07.02.2020 - 01:40 | Güncelleme: ALIŞVERİŞ

  • BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Teknolojik ürünleri, küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde. 

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 8 ŞUBAT 2020 CUMA

    LG K11 Cep Telefonu 870 TL

     

  • Philips Powerlife Buharlı Ütü 199 TL

    Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 379 TL

    Mini Ütü Masası 24,90 TL

    Vipak Süngerli Mop Tablet 99,90 TL

    Neşeli Çarklar Oyunu 15,90 TL

    Mini Futbol Oyunu 25,90 TL

     

  • Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL

    Braun Erkek Bakım Seti 139 TL

    Mini Dekoratif Mandallar 3,95 TL

    Led Işıklı Tablo 29,90 TL

    Kesilebilen Meyveler Oyunu 12,50 TL

    Çocuk Klasikleri Kitap çeşitleri 3,95 TL

     

  • Mandallı Dekoratif Fotoğraflık 16,50 TL

    Lisanslı Çerçeve Puzzle 6,50 TL

    Püsküllü Halı 165 TL

    Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 69,90 TL

    Kadın-Erkek Casio Kol Saati 99,90 TL

     

  • Ayakkabı Ranpası 9,95 TL

    Soley Lüks Embos Battaniye 99,90 TL

    Soley Çift Kişilik Nevresim takımı 89,90 TL

    Lüks Post Halı 65 TL

    Casilda Home Lüks Kapitone Yastık 24,90 TL

     

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