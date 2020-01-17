17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 OCAK 2020 CUMA
HP Notebook 1799 TL
Kütahya Porselen 48 Parça Porselen Yemek Takımı 339 TL
Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Seti 149 TL
Bonera Çelik Karnıyarık Tenceresi 79 TL
Chef’s Çiğ Köfte Tepsisi 17,50 TL
Mevsim Cam Salata Kasesi 17,50 TL
Borcam Oval Tepsi 14,90 TL
Fakir Blender Robot Seti 199 TL
Kiwi Çay Makinesi 99 TL
Havlulu Mutfak Önlüğü 12,50 TL
Figürlü Poşetlik 9,95 TL
Nakışlı El Havlusu 4,50 TL
Başucu Sürahi Seti 14,90 TL
Petek Kurutmalık 12,90 TL
Barbie Aynalı Güzellik Masası Seti 75 TL
Oyuncak Kamyon 39,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Sürtmeli Araçlar 18,50 TL
Oyun Hamuru Seti 5,95 TL
Oyuncak Şato 29,90 TL
Oyuncak Hamburger Seti 9,95 TL
Türkiye İş bankası Kültür Yayınları serisi Karma Çocuk Kitapları 4,95 TL
My Little Pony Sürpriz Paket 13,50 TL
Renkli Heceli 1.Sınıf Hikaye Kitapları 1 TL
Climate Çift Taraflı Yastık 49,90 TL
Soley Çift Kişilik Örtü Battaniye 99 TL
Casilda Home Post Halı 79 TL
Climate Çift Kişilik Çift Taraflı Yorgan 139 TL
Pijama Takımı Kadın - Erkek 34,50 TL
Yastık Alezi 7,95 TL
Yatak Alezi 21,50 TL
Penye Çarşaf 19,90 TL
Pamuklu Paspas 6,95 TL
Pamuklu Yolluk 19,90 TL
Koltuk Örtüsü 19,90 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!