BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Küçük ev aletleri, tekstili ürünleri ve birçok züccaciye ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıktı. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 OCAK 2020 CUMA

HP Notebook 1799 TL