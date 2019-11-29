Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması ‘Big Bang Start-up Challenge’ final etkinliği tamamlandı. Yarışmada, sahneye çıkan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldığı açıklandı.

Bu tutarın 48 milyon TL’sinin ise yatırım olarak girişimcilerle buluştuğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.

Etkinlikte ulaşılan 52 milyon liralık ödül ve yatırım tutarının dağılımı ise şu şekilde;

'HEDEF MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİM'

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye’de, 80’nin üzerinde Teknopark’ta, 5 binden fazla teknoloji geliştiren şirketimiz ve girişimimiz var. Özel sektörün AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500’ü aşmış durumda. 2018 yılı AR-GE ve yenilik istatistiki verilerine göre, AR-GE’ye ayırdığımız payın bir önceki yıl olan 2017 ile karşılaştırdığımızda memnuniyetle artmış ve yüzde 1 barajını aşmış olduğunu görüyoruz" dedi.

(Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır)

Rakip ülkelerdeki gibi AR-GE’ye milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 arası pay ayırabilmenin hedeflendiğini kaydeden Kacır, "Bütün bunlar aslında Türkiye’de büyük bir altyapının kurulduğunu gösteriyor. Hedefimiz, Cumhuriyetimizi 100'üncü yılına taşırken Türkiye’den küresel ölçekte unicornlar, milyar dolar değerini aşmış girişimler çıkarmak" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, "İTÜ Çekirdek olarak kurulduğumuz yıldan beri 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdik. 83 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80’i aşkın grup ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca )

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp de, "2019 start-up kavramının yanı sıra scale-up kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl oluyor. Girişimleri sadece başlatmak değil, scale-up aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmek, tüm dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanıyor" dedi.

İSO'DAN 350 BİN TL'LİK ÖDÜL

Etkinliklte, İTÜ ARI Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, üç girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu.

Big Bang Start-up Challenge'ta, Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) , EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) de girişimlere destek olduğu belirtildi.

Final etkinliğinde, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) verdiği “İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü”ne Meinox İlaç Teknolojileri, Safe Tech, Sensemore ve Mips girişimleri layık görüldü. Girişimlere toplamda 350 bin TL’lik ödül verildiği kaydedildi.