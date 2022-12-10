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Haberler Girişimcilik

Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı

İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge etkinliğinde girişimlere 341 milyon 255 bin liralık ödül, nakit ve yatırım dağıtıldı. Bu yıl 11'inci yaşını kutlayan Big Bang’de 71 girişim 19 milyon 365 bin TL’lik nakit ve ödül aldı. 2022 yılı içerisinde yatırım alan 53 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 274 milyon 195 bin TL’lik yatırım ise Big Bang’de toplu olarak anons edildi. Sahneye çıkan 71 finalist arasından alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk üç girişim ise From Your Eyes, Tayko Pil ve İyiMetal oldu

Giriş: 10.12.2022 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Startup Challenge’ta girişimcilere 341 milyon 255 bin TL’lik kaynak sağlandığı açıklandı.

Bu sene “Future Changers” mottosuyla 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Big Bang 2022’de 71 girişime 19 milyon 365 bin TL’lik nakit ve ödül dağıtıldı.

TOP 71’de yer alan girişimler arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, From Your Eyes, Tayko Pil ve iyiMetal oldu.

2022 yılı içerisinde yatırım alan 53 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 274 milyon 195 bin TL’lik yatırım ise Big Bang’de topluca anons edilerek kutlandı.

Yatırım alan girişimlerin 5 tanesinin yatırım haberi duyurusu ilk kez Big Bang sahnesinde anons edildi. Yatırım haberi ilk kez Big Bang sahnesinde duyurulan girişimler, Ecofoni 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım alırken, Kooplog 300 bin TL tohum öncesi yatırım, Lumnion ise tohum yatırımını devamı olarak 150 milyon TL değerleme üzerinden yatırım, Adlema 400 bin dolar ve Nanomik 800 bin euro yatırım aldı.

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