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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar lirayı aştı - İş-Yaşam Haberleri

        BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar lirayı aştı

        Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124,3 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:01
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        BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 903 milyar lirayı aştı
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        BES 20 yılı geride bırakırken, katılımcılarına sağladığı getirinin yanı sıra yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

        Emeklilik Gözetim Merkezi'nden derlenen bilgilere göre, mart sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 745 milyar 94,8 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 96 milyar 572,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarının toplam büyüklüğü 841 milyar 666,9 milyon lira oldu. OKS'de ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ile birlikte 61 milyar 457,4 milyon liraya yükseldi.

        BES'TE TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 146 MİLYAR LİRAYI AŞTI

        2023 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin 46, katılımcıların fon tutarı da 625 milyar 517,8 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı da 77 milyar 750,8 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

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        Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 49 milyar 972,5 milyon lira, devlet katkısı ise 3 milyar 180,4 milyon lira olmuştu. Sektör 2023 yılını BES ve OKS dahil toplamda 756 milyar 421,5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcı ile tamamladı.

        Böylelikle 2023 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı 119 milyar 577 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 18 milyar 821,3 milyon lira arttı. Aynı dönemde OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 8 milyar 304,5 milyon lira yükseliş kaydetti.

        BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2023 yıl sonundan 31 Mart 2024'e kadar 146 milyar 702,8 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 258 bin 309 kişi artarak 8 milyon 934 bin 355'ya çıkarken, OKS dahil toplam katılımcı sayısı 16 milyon 190 bin 367'ye yükseldi.

        BİRİKİMLERİN 226 MİLYAR LİRASI FAİZSİZ FONLARDA

        BES'teki fon tutarının 564 milyar 121,4 milyon lirası faizli fonlarda, 180 milyar 973,3 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 87 milyar 405,2 milyon lirası faizli, 9 milyar 166,9 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

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        OKS'deki 7 milyon 254 bin 581 çalışanın biriktirdiği fon tutarının 24 milyar 67 milyon lirası faizli fonlarda, 33 milyar 618,9 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 3 milyar 771,5 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 1 milyar 470,7 milyon lirası faizli, 2 milyar 300,8 milyon lirası faizsiz fonlarda bulunuyor.

        18 YAŞ ALTI BES KATILIMI 1,1 MİLYONU AŞTI

        Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

        31 Mart itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 17,4 milyar liraya yükseldi. Fon tutarının 14 milyar 213,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 190,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 138 bin 379 çocuk dahil olurken, en çok katılım 97 bin 234 ile sıfır yaşta görüldü.

        31 Aralık 2023'ten 31 Mart'a kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasına 122 bin 338 kişi dahil olurken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 4 milyar 933 milyon 298 bin artışla 17 milyar 403 milyon 769,3 bin liraya yükseldi.

        BES VE OKS'DE FON BÜYÜKLÜĞÜNÜN 1,2 TRİLYON LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR

        Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bireysel emeklilik sisteminde bu yıl yeni uygulamaların hayata geçmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek.

        Bankalardan kullanılan kredilerde, birikimlerin teminat olarak gösterilebilmesine imkan sunan alacağın devri uygulamasında ilgili mevzuat Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlandı. Uygulamanın başlaması için sigorta şirketleri ve bankaların gereken alt yapı çalışmasını tamamlaması bekleniyor.

        Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve OKS'de toplam büyüklüğün geçen yıla kıyasla yüzde 69 artarak 1 trilyon 278 milyar liraya, katılımcı sayısının 17,6 milyona çıkmasını hedefliyor.

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