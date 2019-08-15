15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel ekonomideki resesyon beklentisiyle beraber yatırımcıların güvenli liman arayışı da artıyor. Bu arayış altın yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı son 1 ayda dolar karşısında yüzde 7.1 değerlenerek bugün itibarıyla 1.514 dolara ulaştı. Fiyatlar geçtiğimiz cuma ve bugün kısa süreli de olsa 1.524 doları gördü. Altın böylece 2013 yılından bu yana ilk kez 1.500 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.
YATIRIMCI HEP DİKEN ÜSTÜNDE
İlk 8.5 ay itibarıyla 2019 yılı küresel ekonomi açısından belirsizliklerin neredeyse hiç azalmadığı bir yıl oldu. ABD ile Çin arasında ne zaman şiddetlenip ne zaman hafifleyeceğini tahmin etmesi imkansız olan ticaret savaşı bu belirsizliklerin en önde geleni olmaya devam ediyor. Ancak bunun yanında Avrupa'nın büyüme motoru Almanya'nın ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçülmesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile bir türlü nihai bir çıkış (Brexit) anlaşması imzalayamaması ve de Basra körfezinde bir yükselip bir inen tansiyon piyasaların hep diken üstünde tutulmasına sebep oldu.
Son olarak Arjantin örneğinde görüldüğü gibi dünya genelinde aşırı sağ ve soldan popülist siyasetçilerin yükselişi de yatırımcılar açısından 2019'un negatif gelişmeleri arasında yer aldı. Bir ülkedeki seçmenlerin kızgınlıkla vereceği oylar veya ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı bir tweet dolayısıyla kayıp yaşamaktan korkan yatırımcılar geleneksel olarak en güvenli yatırım aracı olarak görülen altına sarıldı.
ÇIKTIĞI YERDE TUTUNUYOR
Altının ons fiyatı bu sebeple sadece 1 ayda dolar karşısında yüzde 7.1 değerlenerek 1.514 dolara yükseldi. Altın fiyatları 2019 genelinde yüzde 18 değerlendi. Tabii bu hızlı yükseliş beraberinde bir kâr satışı ihtimalini getirdi. Ancak şu anda küresel belirsizlikler o kadar yoğunki altın çıktığı seviyelerden kolay kolay inemiyor. Son olarak ABD'de 2 yıllık tahvil getirilerinin 10 yıllık tahvil getirilerini geçmesi altının 1.500 doların üzerinde kalmasını sağladı. Son 50 yılda tahvil faizleri ne zaman tersine dönse ardından bir resesyon yaşandı. Dolayısıyla piyasalar faizlerdeki bu değişimi önemli bir 'kriz sinyali' olarak kabul etti.
ABD'li finans devi Goldman Sachs'ın analistleri altınla ilgili yayımladığı son raporunda özellikler ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam etmesi durumunda gelecek 6 ayda 1.600 doların görülebileceği öngörüsünde bulundu.
NEGATİF FAİZLER DESTEKLİYOR
Diğer bir önemli finans kurulu Wells Fargo da geçen hafta müşterilerine yolladığı bilgi notunda "Dünya genelinde faiz oranları çöktü, negatif faizli tahvillerin miktarı arttı, Fed ve diğer merkez bankaları sıkılaşmadan gevşemeye döndü, ticaret tartışmaları arttı, para politikaları daha zor tahmin edilebilir hale geldi. Bütün bunlar altını daha cazip hale getiriyor" ifadelerine yer verdi.
'YENİ OLUMSUZLUKLARLA YÜKSELİR'
Goldman Sachs mevcut belirsizlik ve gerilimlerin sürmesi durumunda altının ons fiyatının 1.600 doları geçeceğini tahmin ediyor. Wells Fargo Yatırım Analisti Austin Pickle ise mevcut riskler sebebiyle altının zaten 1500 doların üzerini gördüğünü, 1600 doların aşılması için yeni olumsuzlukların yaşanması gerektiğini düşünüyor.
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