15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün, ABD borsaları 2019'un en sert düşüşünü yaşadı. Salı günü ABD'nin Çin'den alınan bazı mallara uygulayacağı ek gümrük vergisini ertelediğini açıklamasıyla piyasalarda adeta bayram yaşanmıştı. Ancak dün art arda gelen olumsuz haberler bu coşkunun yarıda kesilmesine yol açtı.
Önce dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de sanayi üretiminin temmuz ayında yüzde 4.8 artışla 17 yılın en düşük seviyesine geldiği, sonra ise Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçüldüğü açıklandı. Ancak belki de piyasalar için en yıkıcı haber tahvil piyasasından geldi. ABD'de 2 yıllık tahvilin getirisi 12 yıl sonra ilk kez 10 yıllık tahvilin getirisini geride bıraktı. Son 50 yılda tahvil getirilerinde ne zaman böyle bir 'tersine değişim' yaşansa, ortalama 22 ay içinde ABD ekonomisi resesyona girdi.
Çin, Almanya ve ABD'den gelen bu haberlerle küresel resesyon endişeleri ve dolayısıyla borsalardan kaçış başladı. ABD'de Dow Jones yüzde 3.05, Nasdaq yüzde 3.02, S&P 500 endeksi ise yüzde 2.93 düştü. Bu, endekslerde 2019 yılında yaşanan en sert düşüş oldu. Dün, Londra Borsası da yüzde 1.42 gerilerken, Paris Borsası'nda düşüş yüzde 2.08 oldu.
ASYA DA KARIŞTI
ABD'de başlayan satış dalgasının etkileri bu sabah Asya ve Avusturalya'da da sert hissedildi. Avustralya Borsası'nda yüzde 2.78 düşüş yaşanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.3 geriledi. Çin'de ise Şanghay Borsası'nda bir yanda Hong Kong'daki protestoların durulması ve ABD ile azalan gerilim olumlu bir algı yaratsa da yükseliş için yeterli olmadı. Küresel resesyon endişesinin ağır bastığı Şanghay Bileşik Endeksi TSİ 9.00 itibarıyla yüzde 0.40 geriledi.
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