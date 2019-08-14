ABD ile ticaret savaşı Çin ekonomisine zarar veriyor. Ülkede sanayi üretimi verisi 17 yıllık dibi gördü. Temmuz ayında yüzde 4.8 artan sanayi üretimindeki artış haziran ayında yüzde 6.3 seviyesindeydi. ABD yönetimi Çin'den ithal edilen 250 milyar dolarlık ürüne mayıs ayı itibariyle yüzde 25 ek vergi getirmişti. Bu da dış talebi düşürdü ancak ülkede son bir yıldır sağlanan teşviklere rağmen iç talebin de yavaşladığı dikkat çekti.

Öte yandan perakende satışlar da yüzde 7.6 büyüdü.Bu Nisan ayından bu yana görülen en zayıf rakam. Beklenti yüzde 8.6 seviyesindeydi.