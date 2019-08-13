ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında ateşkes sinyali geldi. ABD Ticaret Temsilcisi, Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen 1 Eylül'de yürürlüğe girecek ek vergi uygulamasının bazı ürünler için 15 Aralık'a kadar erteleneceğini duyurdu. Bu ürünler arasında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar ekranları, video oyun konsolları, oyuncaklar, ayakkabı ve giysilerin yer aldığı açıklandı.

'SAĞLIK FAKTÖRÜ'

ABD Ticaret Temsilcisi kararın "sağlık, bazı diğer faktörler" nedeniyle alındığını duyurdu.

APPLE HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI

En büyük alışveriş sezonu öncesinde gelen bu adım Apple hisselerine yüzde 5'in üzerinde değer kazandırdı.

1 AĞUSTOS'TA AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos’ta 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını, bunun halihazırda yüzde 25 vergi uygulanan 250 milyar doları kapsamadığını açıklamıştı. Çin ise ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu.

'ABD'DE ÜRET'

Açıklamaların ardından Apple hisseleri yüzde 2 değer yitirmişti. Apple ek vergilerden iPad, Mac ve iPhone'ların etkileneceğini belirtmişti. Trump da şirkete ABD'de üretim yapmasını tavsiye etmişti.