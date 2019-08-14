14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH),bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.
Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından otomotiv sanayisinde yaşanan sorunların, özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafların ve Brexit’e yönelik belirsizliklerin Alman ihracatını etkilemesiyle ikinci çeyrekte küçülmüş oldu.
Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte ihracat ithalattan daha güçlü düşüş göstedi. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları ve nihai kamu harcamalarının artması büyümeye olumlu katkı yaptı.
İkinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 0,4 seviyesinde kaydedildi.
Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.
"PANİĞE GEREK YOK FAKAT EYLEME GEÇMEYE GEREK VAR"
ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki büyüme rakamının Alman ekonomisi için “altın 10 yılın” sonunu işaret ettiğini belirterek, "Daha önce yapılan yapısal reformlar, mali teşvik, küreselleşmenin zirvede olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın düşük faiz oranları ve nispeten zayıf bir avro son 10 yılda güçlü bir büyümenin gerçekleşmesini sağladı." dedi.
Brzeski, "2008-2009 durgunluğunun sona ermesinden bu yana Alman ekonomisi her çeyrekte ortalama yüzde 0,5 oranında büyümüştü. Aslında ekonomi son 40 çeyreğin 35'inde büyüdü. Bununla birlikte, bu etkileyici rakamların altında endişe verici bir eğilimde ortaya çıktı.” ifadesini kullandı.
“Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörü sonunda Alman ekonomisini dizinin üstüne oturttu,” diyen Brzeski, Özellikle, ticari çatışmaların oluşturduğu belirsizliklerin, ekonomik faaliyetleri yavaşlamasına neden olduğunu anlattı.
Brzeski, “Paniğe gerek yok fakat eyleme geçmeye gerek var. Alman ekonomisinin geleceği büyük oranda dış etkenlere ve hükumetin eylemlerine bağlıdır. Açıkçası, devam eden ticaret çatışmalarında herhangi bir rahatlama Alman ekonomisine fayda sağlayacaktır. Şirketler hala son derece uygun finansman koşullarını kullanabilir ve yatırım yapabilirler….Alman hükumetinin harekete geçmesi için baskı artacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
Bundan sonra herhangi bir mali politikanın 2008-2009 finansal krizi sonrası mali politikalardan daha karmaşık olacağına işaret eden Brzeski, “O zamanlar, banka kurtarma ve kısa süreli çalışma gibi devlet önlemleri başarılıydı çünkü ekonomi temelde sağlamdı. Bu sefer, yapısal sorunlar ya da en azından zorluklar var. Sadece dijitalleşme, altyapı veya otomotiv endüstrisini düşünün. Bu nedenle, Almanya’nın kısa vadeli bir teşvik ve uzun vadeli büyüme potansiyelini sağlayacak iki yönlü bir teşvik paketine ihtiyacı var. Dijitalleştirme, iklimi koruma, enerji dönüşümü, altyapı ve eğitim olan bu şifreler çok iyi bilinmektedir.” ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!