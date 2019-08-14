14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD tahvillerinde 12 yıl sonra küresel ekonomi için sıkıntı sinyali veren bir ilk yaşandı. 2 yıllık ABD tahvilinin getirisi 10 yıllık ABD tahvilinin getirisini geride bıraktı. Sene başında yüzde 2.68 olan 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 1.62'ye kadar geriledi. Buna karşılık 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 1.63'e çıktı. Böylece 2007'den beri getiriler ilk kez yer değiştirmiş oldu.
Bu 'tersine dönüş' yatırımcıların kısa vadeli risklerin arttığını düşündüğünü göstermesinin yanında bir 'resesyon sinyali' olarak da kabul ediliyor. Credit Suisse'in hesaplarına göre son 50 yılda 10 yıllık ve 2 yıllık tahvillerin getirileri ne zaman yer değiştirse ortalama 22 ay sonra istisnasız her seferinde ABD ekonomisi resesyona girdi. Son olarak bu değişim yaşandığında ise 311 gün sonra Lehman'ın iflasıyla patlayan bir küresel kriz yaşandı.
Yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren BMO Markets Stratejisti Stephen Gallo "Bu değişim şu anlama geliyor: Piyasalar merkez bankalarının çarelerinin tükendiğini söylüyor. Ayrıca Almanya ve Çin gibi sanayi ülkelerinin ekonomilerinde yavaşlayan büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
YATIRIMCI ALTINA SIĞINIYOR
ABD tahvillerindeki 'tersine dönüş' Avrupa'nın ekonomik motoru Almanya'nın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 küçülmesi ve Çin'de sanayi üretimindeki artış hızının son 17 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle aynı haftada yaşandı. Tüm bunların aynı anda yaşanması dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin'in öncülüğünde küresel bir ekonomik durgunluk yaşanmasını bekleyenlerin sayısını artırdı.
Bunun yanında İngiltere'de de ABD'dekine benzer bir hareket yaşandı. 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 0.475'e gerilerken 2 yıllık tahvilin getirisi yüzde 0.478'e çıktı. Yine son 50 yılda yaşlanan resesyon ve krizlerde İngiltere tahvilleri ABD tahvilleriyle bu benzer hareketi göstermişti.
Bu beklenti yatırımcıların 'güvenli liman' arayışını da hızlandırdı. Büyük bir talep artışı yaşanan altının ons fiyatı yüzde 1 yükselerek 1.514 dolara çıktı. Altın fiyatlarında son iki haftada yaşanan yükseliş yüzde 7'ye yaklaştı.
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