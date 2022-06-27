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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilere getirdiği yeni koşullarla ilgili ulaşan şikayetler üzerine açıklamada bulundu.

Bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerinden bağımsız denetim raporu istediğine ilişkin bazı şikayetlerin kendilerine ulaştığı belirtilen açıklamada "26 Haziran 2022 tarihinde Kurumumuzca yapılan açıklamada da yer verildiği üzere bankalarca, yalnızca bu açıklamada belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kredi müşterilerinden, bağımsız denetim onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tabloların alınması gerekmektedir. Söz konusu açıklamamızda yer verilmeyen müşteriler için ekonomik faaliyetin olağan akışında devam ettirilmesi ve anılan Kararımız uyarınca gerekmediği halde müşterilerden kredi tahsisi için ilave bilgi/belge talep edilmemesi önem arz etmektedir" bilgileri paylaşıldı.

26 Haziran tarihli açıklamada belirtildiği üzere, bağımsız denetim raporu olmayan kredi müşterilerine bile, 1 ay sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi ve belge ve finansal tabloları getirmesi şartıyla, bu müşterilerin sadece beyanları alınarak kredi kullandırabileceği ifade edildiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

'3 AYDAN UZUN VADELİ KULLANDIRILABİLİR'

"Diğer taraftan, anılan Karar kapsamında kredi sınırlama şartlarına girdiği halde, YP kredi kullanamaması şartıyla, kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını belgelendiren müşterilere söz konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak kullandırılabilecek kredilerin vadesinin de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun vadeli kullandırılabilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesinde de fayda görülmüştür."

CUMA GÜNÜ AÇIKLADI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cuma günü önemli bir karar alarak kısaca döviz varlığı 15 milyon liranın üstünde olan şirketlere Türk Lirası kredi verilmesinin önüne set çekti. Artık döviz nakit varlığı 15 milyon liradan fazla olan ve toplam aktiflerin veya yıllık satışların yüzde 10'unu aşan bir şirket yeni lira kredisi alamayacak.

BDDK dün ayrıca yaptığı açıklamayla ise kararın hangi şirketleri kapsadığına ilişkin olarak "Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir" bilgisini paylaştı.