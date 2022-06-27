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Cuma akşamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından tebliğ edilen yeni düzenlemeye göre bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verilmişti.

KAPSAMA DAHİL OLAN ŞİRKETLER

Bu kapsamda TEB Yatırım'ın Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler üzerinde Mart 2022 bilançoları baz alınarak yaptığı değerlendirmeye göre 15 milyon liranın üzerinde yabancı para nakit pozisyonu bulunup, bu meblağın Mart 2022 sonu aktiflerin ya da Mart 2022 itibariyle şirketin son 1 yıllık cirosunun yüzde 10 üzerinde olduğu toplam 58 şirket tespit edildi. Bu evrene holding şirketlerini (Koç Holding, Sabancı Holding, Anadolu Grubu Holding vb), GYO'lar dahil edilmedi.

TL KREDİ İHTİYAÇLARI VAR MI BİLİNMİYOR

Tüm borsa şirketleri arasındaki bu 58 şirketin TL kredi ihtiyacı olup olmadığı ise tabii ki bilinmiyor. Ancak çoğu dev olan şirketlerin rahatlıkla döviz kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Söz konusu şirketlerin yeni TL kredi almaları için bu fazla YP likiditelerini; ticarete konu ederek stok/ithalata dönüştürmeleri, YP olarak muhafaza etmek isterlerse YP finansal varlık yatırımı yapmaları, KKM dönüşümü gerçekleştirmeleri, ya da satmaları mümkün opsiyonlar arasında.

5.6 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZLERİ VAR

Bu şirketlerin elinde bulunan fazla döviz likiditenin satılması halinde 91.5 milyar lira yeni TL talebi ya da yaklaşık 5.6 milyar dolar döviz satışı söz konusu olabilir. TEB Yatırım özellikle yüklü döviz ve varlık pozisyonu bulunan Enka’yı dışarıda tuttuğumuzda satılabilecek döviz likidite miktarının 37.8 milyara (2.3 milyar dolar) düşebilir.

En fazla döviz pozisyonun kümelendiği ilk 5 hisse; Enka, Turkcell, Ülker, Ford Otosan ve Kardemir sayıldı. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde aktif olan Enka ve Tekfen'in Türkiye operasyonlarında TL ticari kredi kullanmadığı öğrenildi. Dolayısıyla bulunan bu toplam rakamda şirket bazlı istisnalar da söz konusu olabilecek.