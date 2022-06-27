Hangi şirketler bağımsız denetime tabi?

BDDK, cuma günü açıkladığı kararla ticari TL cinsi kredi kullanılabilmesi için şirketlerin döviz varlıklarını 15 milyon TL'nin üzerine çıkarmama şartı getirdi. Halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon TL üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

BDDK dün ayrıca yaptığı açıklamayla ise kararın hangi şirketleri kapsadığına ilişkin olarak "Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir" bilgisini paylaştı.

DÖRT GRUBA AYRILIYOR

Bu açıklama hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu sorusunu gündeme getirdi.Bağımsız denetime tabi olacak şirketler 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın (Karar) 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Karar’da denetime tabi olacak şirketler 4 gruba ayrılmıştır.

İlk grubu herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler oluşturuyor. Bunlar arasında yatırım kuruluşları, borsada işlem gören şirketler, bankalar, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri ve finansal kiralama şirketleri yer alıyor.

HASILAT 40 MİLYONU AŞMALI

İkinci grupta yer alan şirketlerden, aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi oluyor:

-Aktif toplamının 30 milyon ve üstü TL olması

-Yıllık net satış hasılatının 40 milyon TL ve üstü olması

-Çalışan sayısının 125 kişi ve üstü olması

İkinci grupta yer alan şirketler arasında sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler, yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler, çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi şirketler ve EPDK'dan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.

Üçüncü grupta ise sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler yer alıyor.

Bunlardan aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi oluyor:

- Aktif toplamının 15 milyon TL ve üstü olması

- Yıllık net satış hasılatının 20 milyon TL ve üstü olması

- Çalışan sayısının 50 kişi ve üstü olması

DÖRDÜNCÜ GRUP

Dördüncü grupta ise diğer üç grup dışında kalan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi oluyor.

-Aktif toplamının 35 milyon TL ve üstü olması

-Yıllık net satış hasılatının 70 milyon TL ve üstü olması

-Çalışan sayısının 175 kişi ve üstü olması.