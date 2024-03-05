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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - İş-Yaşam Haberleri

        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:26
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        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
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        Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

        Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

        İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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