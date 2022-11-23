Bataryada yeni oyun

Otomotiv endüstrisinde elektrikli araç yarışı katlanarak büyürken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Financial Times'ın ABD'li yatırım bankasının raporuna dayandırdığı haberine göre, ABD ve Avrupa'daki otomotiv üreticileri, eğer 2030 yılına kadar 160 milyar dolarlık yatırım yapabilirlerse, Çin'e olan batarya bağımlılıkları son bulabilir.

Goldman Sachs analistlerine göre , üreticilerin batarya taleplerinin önümüzdeki 5 yıl içinde Çin olmadan sağlanabilecek noktaya gelecek. Bunda, SK Hynix ve LG gibi, ABD'li ve Koreli şirketlerin yaptığı işbirlikleri etkili olacak.

Goldman Sachs raporunda, Çin ile rekabet eden ve kendi tedarik ağını kurmayı hazırlanan ülkelerin yapması gereken harcamalar da ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Buna göre, batarya konusunda Çin'i denklemden çıkarmak için 78.2 milyar dolar bataryaya, 60.4 milyar dolar batarya bileşenlerine, 13.5 milyar dolar da lityum, nikel ve kobalt madenlerine, 12.1 milyar dolar da bu madenlerin yeni keşifleri için harcanması gerekiyor.

Gelişmelerin, Koreli batarya üreticilerinin ABD'deki pazar payını da 3 yıl içinde yüzde 11'den yüzde 55'e çıkarması bekleniyor.

İLK 10'UN 6'SI ÇİNLİ ÜRETİCİLER

Çin hali hazırda maden çıkarımı dahil batarya üretimi konusunda açık ara lider konumunda.

Bu kapsamda Çinli CATL, yüzde 34 pazar payı ile elektrikli otomobil pazarında birinciliği elinde tutuyor.

CATL'i yüzde 14 pay ile Koreli LG takip ederken, Çinli BYD yüzde 12 pay, Japon Panasonic yüzde 10 pay, Koreli SK yüzde 7 pay, Koreli Samsung yüzde 5 pay, Çinli CALB yüzde 4 pay, Çinli Guoxuan yüzde 3 pay, Çinli Sunwoda yüzde 2 ve yine Çinli Svolt yüzde 1 pazar payına sahip.

Dünyanın geri kalanındaki batarya üreticileri ise küresel pazardan yüzde 8 pay alabiliyor.