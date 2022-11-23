Bataryada yeni oyun

Otomotiv endüstrisinde elektrikli araç yarışı katlanarak büyürken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.
Financial Times'ın ABD'li yatırım bankasının raporuna dayandırdığı haberine göre, ABD ve Avrupa'daki otomotiv üreticileri, eğer 2030 yılına kadar 160 milyar dolarlık yatırım yapabilirlerse, Çin'e olan batarya bağımlılıkları son bulabilir.
Goldman Sachs analistlerine göre , üreticilerin batarya taleplerinin önümüzdeki 5 yıl içinde Çin olmadan sağlanabilecek noktaya gelecek. Bunda, SK Hynix ve LG gibi, ABD'li ve Koreli şirketlerin yaptığı işbirlikleri etkili olacak.
Goldman Sachs raporunda, Çin ile rekabet eden ve kendi tedarik ağını kurmayı hazırlanan ülkelerin yapması gereken harcamalar da ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.
Buna göre, batarya konusunda Çin'i denklemden çıkarmak için 78.2 milyar dolar bataryaya, 60.4 milyar dolar batarya bileşenlerine, 13.5 milyar dolar da lityum, nikel ve kobalt madenlerine, 12.1 milyar dolar da bu madenlerin yeni keşifleri için harcanması gerekiyor.
Gelişmelerin, Koreli batarya üreticilerinin ABD'deki pazar payını da 3 yıl içinde yüzde 11'den yüzde 55'e çıkarması bekleniyor.
İLK 10'UN 6'SI ÇİNLİ ÜRETİCİLER
Çin hali hazırda maden çıkarımı dahil batarya üretimi konusunda açık ara lider konumunda.
Bu kapsamda Çinli CATL, yüzde 34 pazar payı ile elektrikli otomobil pazarında birinciliği elinde tutuyor.
CATL'i yüzde 14 pay ile Koreli LG takip ederken, Çinli BYD yüzde 12 pay, Japon Panasonic yüzde 10 pay, Koreli SK yüzde 7 pay, Koreli Samsung yüzde 5 pay, Çinli CALB yüzde 4 pay, Çinli Guoxuan yüzde 3 pay, Çinli Sunwoda yüzde 2 ve yine Çinli Svolt yüzde 1 pazar payına sahip.
Dünyanın geri kalanındaki batarya üreticileri ise küresel pazardan yüzde 8 pay alabiliyor.
Tablo, dünyanın en büyük 10 batarya üreticinin 6'sının Çinli olması bakımından dikkat çekiyor.
Analistler, Asya ülkesinin bu hakimiyetinin, Avrupa ve ABD'deki korumacı politikalar ve Çin'den daha az kritik mineral gerektiren alternatif pil bileşenlerinin geliştirilmesi ile çözülebileceğini kaydediyor.
PAZAR YILDA YÜZDE 17 BÜYÜYECEK
Otomotiv başta olmak üzere, tüketici elektroniği de dahil olmak üzere birçok alanda kullanılan bataryaların küresel pazar büyüklüğü 2021'i 111.9 milyar dolar ile geride bıraktı. Bu rakamın 2030'de 424 milyar doları bulması bekleniyor.
2022-2030 arası dönemde pazarın yılda yüzde 17 oranında büyümesi öngörülüyor. Sadece otomotiv bataryaları pazarının ise 2030'da 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.
Yapılan tahminlere göre, ilerleyen yıllarda enerji depolama sistemleri ve deniz araçları için de batarya talebinin artacak. Fakat, otomotiv sektörü batarya üreticilerinin başlıca pazarı olmayı sürdürecek.
Hali hazırda, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerde batarya kullanan otomotiv sektörü, 2030'lu yıllarda büyük ölçüde tam elektrikli araçlara geçeceğinden, günümüzdekinden daha yüksek kapasiteli bataryalara ihtiyaç duyacak. Ayrıca, her geçen gün artan elektrikli otomobil sayısı da, sektördeki batarya talebinin katlanarak büyümesine yol açıyor.
TÜRKİYE DE BATARYA ÜRETECEK
Dünyada batarya yatırımları artarken, Türkiye de bu alana hızlı bir giriş yapıyor.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Farasis Energy ortaklığı ile Türkiye'de yerli batarya üretmek için Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.'yi (SIRO) kurdu. SIRO, 2026'da Togg'un Gemlik fabrikasının yanı başında üretime başlayacak ve hem Togg hem de diğer üreticiler için batarya üretecek.
SIRO, 2031 yılı itibariyle üretim kapasitesini 20 GWs'e taşıyacak ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.
Ayrıca, Koç Holding de, Ankara'da batarya üretimi konusunda Koreli batarya üreticisi SK On ile niyet mektubu imzalamış durumda.
Bu işbirliği kapsamında ise, 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedefleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı Aspilsan Enerji ise, Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde seri üretim aşamasına geldi.
Tüm bu gelişmeler, küresel üreticilerin tam gaz devam ettiği elektrikli otomobil çalışmalarının karşısında, yerli otomotiv sanayisinin de, tedarik sanayisi ile birlikte geleceğe emin adımlar atmasını sağlayacak ve dünya batarya pazarından pay kapmasına yol açacak.