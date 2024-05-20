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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Olaylar böyle başladı: İsmail Kartal'ın oğlundan stat personeline yumruk! - Galatasaray Haberleri

        Olaylar böyle başladı: İsmail Kartal'ın oğlundan stat personeline yumruk!

        Süper Lig'in 37. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin sonrasında futbolcularla beraber sahaya çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı. Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:04
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        Kartal'ın oğlundan stat personeline yumruk!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
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        Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

        EMRE KARTAL TRABZONSPOR MAÇINDA GÜNDEM OLMUŞTU

        Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonunda yaşananlar Türkiye gündemine oturmuştu. Mücadele sonrası Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi sonucu Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip saldırıya uğramıştı.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetin içinde görev alan oğlu Emre Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında 'şiddetli kafa travması' yaşadığı da ifade edilmişti.

        İSMAİL KARTAL: OĞLUMA BİLE SALDIRDILAR

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2 kazandıkları olaylı Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Kartal, "Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!" ifadelerini kullandı.

        ALİ KOÇ, STAJ YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

        Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüpteki 40. yıl nedeniyle plaket takdim edildi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç bu toplantıda İsmail Kartal'ın 20 yaşındaki oğlu Emre Kartal'ın yeni sezonda Samandıra'da staj yapacağını açıklamıştı.

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