REKLAM advertisement1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçirdikleri helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

Dünya dün akşam saatlerinde bu yana İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin karıştığı kazayı takip ediyor. Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, dün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan dönüş yolunda kaza yaptı. İran devlet televizyonu, helikopterin dağ zirvesine çarptığının düşünüldüğünü bildirdi.

İRAN'DA 5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. İran dini lideri Hamaney, "Yönetimden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir sorumlu" açıklamasında bulundu.

Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok" Haberi Görüntüle

REİSİ VE BERABERİNDEKİ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Olumsuz hava koşulları sebebiyle arama kurtarma ekipleri helikopterin bulunduğu 15 saat sonra ulaşılırken, enkaz alanında 'yaşam belirtisinin olmadığı' söylendi.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İran medyası, Reisi ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAZA ALANINA EN YAKIN GÖRÜNTÜ

İran televizyonlarından Reisi'nin helikopterinin düştüğü kaza alanına en yakın görüntü paylaşıldı.

Ayrıca Reisi'yi taşıyan helikopterin de kaza yeri havadan görüntülendi.

İRAN KIZILAY BAŞKANI: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, İran Kızılay Başkanı, İran cumhurbaşkanının öldüğü helikopter kazasında ölenlerin naaşlarının Tebriz şehrine nakledileceğini söyledi.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Reisi'nin ölümünün ardından İran televizyonlarında kazadan hayatını kaybedenlerin için dua edildiği belirtildi. Diğer yandan IRNA, İran hükümetinin bugün "acil bir toplantı" düzenlediğini bildirdi. IRNA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Reisi'nin genellikle oturduğu sandalyenin boş olduğu ve siyah bir örtüyle örtüldüğü görüldü

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdi. REKLAM Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü ifade edilmişti. Reisi'nin yanında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

ENKAZ ALANINDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından sabaha karşı İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi. Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

KAZANIN NEDENİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI REKLAM İran devlet televizyonu, kazanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğunu duyurmuştu. Yoğun sis sebebiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Reisi'nin helikopterdeki son görüntüleri ortaya çıktı.

"HAYATI RİSK ALTINDA" DENMİŞTİ Kazanın ardından Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın hayatı risk altında. Hala umutluyuz ancak kaza bölgesinden gelen haberler çok endişe verici" açıklamasında bulunmuştu.