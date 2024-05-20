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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok"

        Son dakika haberi İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok"

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin bulunduğunu açıkladı. İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 05:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 06:21
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        Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok"
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

        Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

        İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

        AA'nın haberine göre; arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

        Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

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        İRAN KIZILAYI, REİSİ’NİN HELİKOPTERİNİN BULUNDUĞUNU DUYURDU

        İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu.

        İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.

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        AKINCI İHA TESPİTLERİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞMIŞTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

        İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

        Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

        Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

        İRAN DEVLET TELEVİZYONU: YAŞAM BELİRTİSİ YOK

        Fotoğraf: AP
        Fotoğraf: AP

        İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

        İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.

        Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

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        #Son dakika haberler
        #iran
        #İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
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