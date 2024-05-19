İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın da kazaya karışan helikopterlerden birinde olduğu açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü ifade edildi.

İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında. Hala umutluyuz ancak kaza bölgesinden gelen haberler çok endişe verici" açıklamasında bulundu.

TASS haber ajansı, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kara yoluyla Tebriz'e doğru gittiğini bildirdi. Ancak Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu.

"3 HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ"

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.