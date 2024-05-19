İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü belirtildi. Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. İran Kızılayı, hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının havadan yapılamadığını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın da kazaya karışan helikopterlerden birinde olduğu açıklandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü ifade edildi.
İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı.
REİSİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK
İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu.
TASS haber ajansı, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kara yoluyla Tebriz'e doğru gittiğini bildirdi. Ancak Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
İRANLI YETKİLİLER: ÇOK ENDİŞE VERİCİ
Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında. Hala umutluyuz ancak kaza bölgesinden gelen haberler çok endişe verici" açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.
İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.
"3 HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ"
Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.
Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.
İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.
"KONVOYUNDAKİ HELİKOPTERLERDEN BİRİ KAZA YAPTI"
İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.
Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.