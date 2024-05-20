Kainat güzeli ödülünü kazanmıştı: 76 yaşındayken hala 30 yaşında gösteriyor!

ELEŞTİRMENLER ONU ESTETİK AMELİYATLA SUÇLADI

Apsara'nın menajeri, onun maliyetli gençleştirme tedavileri olduğuyla ilgili dönen söylentilere son verdi ve bunları tamamen reddetti. Ona göre Apsara'nın yaptığı tek değişiklik saç stilinde dalgalıdan düze geçiş oldu ve bu da görünüşünü önemli ölçüde değiştirdi.