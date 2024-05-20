İnanılmaz değişim: Dünyanın en tüylü kızı tüylerinden kurtuldu ve yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

Öğretmenleri onu şarkı söyleme, dans etme ve oyunculuk konusunda tutkulu, enerjik bir kız olarak tanımladı. Ailesi ona diğer çocuklar gibi davrandı ve kendisini asla daha az önemli hissetmesine neden olmadı. Onu her yere götürdüler ve diğer çocuklara kıyasla farklı görünümünden utanmadılar.