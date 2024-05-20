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        Haberler Yaşam İnanılmaz değişim: Dünyanın en tüylü kızı tüylerinden kurtuldu ve yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

        İnanılmaz değişim: Dünyanın en tüylü kızı tüylerinden kurtuldu ve yeni halini görenler gözlerine inanamadı!

        Dünyanın en tüylü kızı olarak tanınan genç kadın, yüzünü tıraş ederek inanılmaz bir değişime imza attı ve görenleri hayrete düşürdü. Uzun yıllar aşırı tüylenme sorunu nedeniyle dikkat çeken bu genç, basit bir tıraş işlemiyle bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte, genç kızın son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:16
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        • 1

          Natty, yıllar boyunca yüzündeki fazla tüyler ve ambras sendromu ile çeşitli zorluklar yaşadı. Yıllar sonra yaptığı değişim ise görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın en tüylü kızı olarak rekor kıran Natty'i görenler artık tanıyamıyor! İşte detaylar...

        • 2

          ZORBALIĞA UĞRADI

          Natty insanlar tarafından "kurt kız" ve "maymun suratlı" gibi isimlerle anılıyordu fakat o bunun mutluluğunun önüne geçmesine izin vermek istemedi. Genç kız görünüşü nedeniyle sınıf arkadaşları tarafından alay ediliyor ve korkulan bir kişiydi. Ama o zorluklarla mücadele etmek konusunda çok başarılıydı.

        • 3

          FAZLA SAÇI OLAN BİR BEBEKTİ

          5 Ağustos 1999'da Supatra'nın ailesinde önemli bir şey meydana geldi ve bir bebek sahibi oldular. Ancak doktor onlara yeni doğan bebeklerinin normalden daha fazla saça sahip olduğunu söylediğinde sevinçleri şaşkınlık ve endişeyle karıştı.

        • 4

          AMBRAS SENDROMU

          Supatra'nın saçları vücudunun neredeyse her santimini kaplıyordu ve Tayland'daki tıp uzmanları bile bu kadar eşsiz bir görünüme sahip biriyle hiç karşılaşmamıştı. Daha sonra doktorlar Natty'nin Ambras sendromu olarak bilinen son derece nadir bir cilt rahatsızlığına sahip olduğunu keşfettiler.

        • 5

          YAŞI İLERLEDİKÇE HER ŞEY DAHA ZOR HALE GELDİ

          Natty çocukluğu boyunca ilerledikçe, tedavi edilemez Ambras sendromunun bir sonucu olarak yüzü kalın bir saç tabakasının altında gizlendi. Lazer epilasyon gibi geleneksel yaklaşımların bu hastalıkta tüy büyümesini yavaşlatmada etkisiz olduğu kanıtlandı. Okulda kendine özgü görünümü nedeniyle alay konusu oldu , akranlarının “kurt kız”, “maymun suratlı” gibi alaylarına maruz kaldı.

        • 6

          ÇALIŞKAN VE AKTİF BİR ÖĞRENCİ OLDU

          Natty'nin öğretmeni Kuljira Posaeng, diğer çocukların başlangıçta Natty'nin görünüşünden korktuklarını ve bu durumun onun ilk okul günlerini oldukça zorlu hale getirdiğini açıkladı. Ancak zaman geçtikçe Natty diğer öğrenciler gibi olduğunu gösterdi. Etkileyici notları ile öğretmenlerin gözdesi haline geldi.

        • 7

          Öğretmenleri onu şarkı söyleme, dans etme ve oyunculuk konusunda tutkulu, enerjik bir kız olarak tanımladı. Ailesi ona diğer çocuklar gibi davrandı ve kendisini asla daha az önemli hissetmesine neden olmadı. Onu her yere götürdüler ve diğer çocuklara kıyasla farklı görünümünden utanmadılar.

        • 8

          HAYATININ AŞKINI BULDU

          Natty, çaresi olmadığının bilincinde olarak durumunu kabul etti. Vücudundaki kılların doğal gelişimini benimsedi, doğduğundan beri olduğu gibi korudu, ancak ergenlik yıllarına girdiğinde yüzünü tıraş etti. Olgunlaştıkça imajını daha farklı bir noktaya getirmek için çabaladı ve bu süreçte hayatının aşkı ile tanıştı.

        • 9

          YÜZÜNÜN YENİ HALİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI!

          Natty, sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak tüysüz yüzünü ortaya çıkardı. Bu, bazılarının onun iyileşmiş olabileceği yönündeki tartışmalarına yol açtı. Ancak babası, yeni görünümü için tüylerini tıraş etmeyi seçtiğini açıkladı.

        • 10

          OLUMLU BİR YAŞAM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

          Sevgiyi ve mutluluğu keşfeden Natty, olumlu bir yaşam sürdürmeye ve toplumu olumlu yönde etkilemeye devam etmeye kararlı. Herkesin kendine göre güzel ve eşsiz olduğuna inanıyor. Amacı ise, başkalarına bireyselliklerini benimsemeleri ve iç güzelliklerini yaymaları konusunda ilham vermek.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Facebook

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