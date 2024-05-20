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        Haberler Gündem Güncel Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi

        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi

        İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterinde enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'ye dönerken havada ay yıldız rotası çizdi. Van Gölü üzerindeki görüntü FlightRadar24 uygulamasından izlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:37
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          İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi.

        • 2

          FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

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          Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

        • 4

          Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

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          İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

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          YÜZ BİNLER AKINCI İHA'YI TAKİP ETMİŞTİ

          Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

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          İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

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          Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

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          Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

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          FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.

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          İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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