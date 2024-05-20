İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün dünyada yankıları

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülke lideri taziye açıklaması yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İRAN HALKINA EN DERİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.

Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İranlı yetkililerle yakın bir koordinasyon içindeyiz. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve hayatını kaybeden diğer İranlı yetkililerin ailelerine sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

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"HİNDİSTAN İRAN'IN YANINDADIR" Hindistan Başbakanı Modi, kazanın ardından şoke olduğunu ve bu trajik kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti. Reisi'nin Hindistan-İran ilişkilerine katkılarının her zaman minnetle hatırlanacağını söyleyen Reisi, "Bu kötü zamanda Hindistan İran'ın yanındadır" dedi. Irak Başbakanı Şiya el-Sudani de, "Bu trajik kaza nedeniyle Iran halkına ve liderlerine desteğimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, İran hükümetine ve halkına taziyelerini sundu. Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir? Haberi Görüntüle REKLAM

RUSYA: GERÇEK BİR DOSTTU Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından İran'a baş sağlığı diledi. Putin, "Reisi ikili ilişkilerimize çok büyük katkılar sundu" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'nın gerçek, güvenilir dostuydu. Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın İran-Rusya ilişkilerini geliştirme çabaları, güvenilir ortaklıkları paha biçilemezdi. Hayatını kaybeden dostlarımız için derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Kalplerimiz dost İran halkının yanında" açıklamasını yaptı. LAVROV: ROLLERİ PAHA BİÇİLEMEZ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı gönderdi. Lavrov, mesajında Reisi, Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesini "derin üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti. Ölenlerin seçkin siyasi kişiler, İran devletinin çıkarlarını savunan "gerçek vatanseverler" olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "Rusya'da Reisi ile Abdullahiyan gerçek güvenilir dost olarak biliniyordu. Onların karşılıklı yarar sağlayan Rusya-İran işbirliğini ve güvene dayalı ortaklığı güçlendirmedeki rolleri paha biçilmez. Ölenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına içten başsağlığı diliyoruz. Bu kederli zamanda düşüncelerimiz ve kalbimiz sizinle."

PAKİSTAN'DAN BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS Pakistan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından bir günlük yas ilan etti. Başbakan Shehbaz Sharif, "Kardeş İran'a kendi adıma ve halkım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Büyük İran ulusu bu trajedinin üstesinden geleneksel cesaretiyle gelecektir" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri de Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti. BAE Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan, "Bu zor zamanda İran halkının yanındayız" açıklamasını yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünün ardından taziye dileklerini iletti. Lübnan da üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu. ÇELİK: İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran devletine ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı. KURTULMUŞ: ACILARINI PAYLAŞIYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum." açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da şu açıklamayı yaptı: "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın bir helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmiş olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İran halkına bu acı kayıplardan dolayı başsağlığı diler, vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerim. Yeni bir Cumhurbaşkanı’nın seçimi sürecinin suhuletle ve İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleşmesini umarım. Bu kayıpların İran ve bölgemiz açısından yeni krizlere ve fırsatçı arayışlara yol açmaması en samimi dileğimdir."

ALİYEV: HELİKOPTER KAZASI BİZİ DERİNDEN SARSTI Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi. Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."