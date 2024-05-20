beIN Trio ekibi derbideki kararları değerlendirdi: Kırmızı kart kararı doğru mu?

"SARI KART GEREKİR"

Bülent Yıldırım: Şimdi tekrar söyleyeceğiz. Trio'da defalarca ifade ettim. Bakın; ayağına basılan oyuncu, can havliyle ve o basmanın etkisiyle o ayağı oradan zor çeker. Maç içerisinde basılan ve basılmayan durumları ayırt etmek adına bir kriter bu. Şimdi ayağına çivi gelecek. Can yanar, ayak orada kaldı.Devamında yükselirken zorlanarak ayağını çekebildiğini göreceğiz. Bir tespitim daha var bizim ligimizde. Hep ne diyoruz? Ayağa basmayı birincisinde kaçırdığınız zaman devamı geliyor. Bu akşam da sürekli geldi. Bu, net bir gecikmiş ayağa basmaydı ve sarı kartı gerektirir.

"SARI KARTA GÖTÜRÜYOR"

Deniz Çoban: Basmanın ötesinde gecikmiş olması, sarı karta biraz daha götürüyor. Yoksa şu açıdan temas anında baktığınız zaman gelmiş ve kaymış gibi gözüküyor ama çok gecikmiş bir müdahale. Şu ana kadar konuştuğumuz pozisyonlar içerisinde hakem için şanssızlık şu oldu; dakika 10 geldiğinde göstereceği pozisyonlara göstermeyip göstermeyeceği pozisyonlara gösterdi ve belli bir süre bu, böyle devam etti. Hakem, maçın başında kendisini de kendi kendine sıkıntıya soktu.