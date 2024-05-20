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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika: Şanlıurfa'da eşi ve 5 çocuğunu kasten öldürme iddiası! 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi

        Şanlıurfa'da eşi ve 5 çocuğunu kasten öldürdüğü iddiasıyla 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

        Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düşmesi sonucu eşi ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği Hasan Çetin hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Çetin'in kazadan 5 ay sonra aracını gelin arabası yaptığı da iddianameye girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:50
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          Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden kişi hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

        • 2

          Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında işlenen olay hakkında, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, delillere ve tanıkların ifadelerine yer verildi.

           

        • 3

          İddianamede sanık Hasan Çetin'in olaydan önce de eşi ve 5 çocuğunun bulunduğu kendi evini yakma girişiminde bulunduğu, eşini darbettiği ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

           

        • 4

          Otomobilin kanala düştüğü bölgede daha önce keşifte bulunduğu HTS kayıtlarıyla tespit edilen sanığın kullandığı otomobilin kanala düşmeden önce düşük hızda olması ve fren izinin bulunmadığı ifade edilen iddianamede, otomobil kanala düştükten sonra çıktığını savunan sanığın üzerinin ıslak olmadığının da tanık ifadeleriyle tespit edildiğine yer verildi.

           

        • 5

          Kaza sonrası sanığın kurtulmasına rağmen araçta bulunan eşinin acil yardım talebinde bulunmasının çelişki uyandırdığı vurgulanan iddianamede, kaza öncesi sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açık bırakarak aracın içerisine hızlı su dolmasını sağlamaya çalıştığı değerlendirildi.

           

        • 6

          ARACI 5 AY SONRA GELİN ARABASI YAPTI

          Sulama kanalı yakınında sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin bulunmayışının şüphe uyandırdığına yer verilen iddianamede, sanığın kanala düşen aracı olaydan 5 ay sonra evlenerek gelin arabası olarak kullanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

        • 7

          İddianamede, sanığın ilk ifadesinde at çiftliğine gitmek için yola çıktığını beyan etmesine rağmen olayın gerçekleştiği saatte söz konusu çiftliğin kapalı oluşu ve herhangi bir rezervasyonun dahi bulunmayışına da yer verildi.

           

        • 8

          Cumhuriyet savcısı, sanığın çocuklarına karşı "Altsoya ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme", eşine karşı ise "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

           

        • 9

          Şanlıurfa'da 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

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