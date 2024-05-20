Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi

Suçların rolü ve işleniş şekilleri ile suç üstlenmenin önlenmesinin Olay Yeri İnceleme Şubesince yapılan delillendirmeler sayesinde tespit edildiğini dile getiren Yırtar, "Ayrıca şüphelilerin tespiti, bıraktıkları parmak, avuç, ayak izi gibi izlerden tespit edilmesi, bunların bıraktığı DNA, kimya ve biyolojik izlerinin tespitleri bu birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Çok önemli bir misyonları vardır." ifadelerini kullandı.