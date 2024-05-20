Spor yazarları, Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetini yorumladı
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların derbi mağlubiyetini yorumladı
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ERMAN TOROĞLU: KARİZMA ÇİZDİ
Galatasaray, bu maçı kazanacak hiçbir şey yapmadı… Hem de Fenerbahçe uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen. Mert Hakan Yandaş seyirciyi tahrik edip, hakemi ve Galatasaraylıları bozayım derken kendi takımını bozdu. Ne zaman oyundan alındı, Fenerbahçe daha rahat oynamaya başladı. Mert Hakan'ın düşünce tarzı milattan önceki futbolun içinde kaldı. Rakip sahada oynuyorsan; ayağa top yapacaksın, rakibi hem yorup hem sinirlendireceksin. Galatasaray bunu engelleyecek bir şey yapamadı. Demek ki biraz fazla havaya girmişler.
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Fenerbahçe iyi mücadele etti, akıllı oynadı. Hani bir laf var ya Türkçe'de yemek kursağında kaldı derler; dün şampiyonluk bekleyen G.Saray'ın kursağında kaldı. Yine de şampiyon olacak görünüyor ama F.Bahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında karizmasını fena çizdi. (SABAH)
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UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE İŞTAH KAYBETMEDİ
İki rekortmen takımdan istediklerini sahaya daha fazla yansıtan taraf F.Bahçe’ydi. Maça önde baskıyla başladılar, 11’e 11 oynanan ilk 20 dakikada şutlarda 4-0, kornerlerde 2-0 öndelerdi. 10 kişi oynadıkları 70 dakika boyunca da mücadele iştahlarını kaybetmediler. Djiku atıldıktan sonra iki kişilik oynayan Fred başta olmak üzere büyük takım davranışı gösterdiler o 70 dakikada. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir galibiyet alarak son haftaya taşıdılar yarışı.
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Bir öneriyle tamamlamak istiyorum yazıyı... TFF, fikstürü çekerken derbi haftalarını manuel olarak önden ayarlıyor. Yani iki sezondur G.Saray-F.Bahçe derbisinin 37’nci hafta oynanması tesadüf değil. Bilinçli... Heyecanı artırmak, maçın daha da devleşmesini sağlamak gibi hedefleri var belli ki. Ancak ilk yarıdaki derbide hiçbir futbol oynanmadı, dün de manasız gerilimler vardı sahada. Benim TFF’ye önerim şu: Yeni sezonda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 37’nci haftaya koymaktan vazgeçin. Bence bu derbi için en uygun yer 5’inci hafta. (HÜRRİYET)
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OSMAN ŞENHER: GALATASARAY'A BÜYÜK ŞOK
Elli bin taraftar tribünleri doldurmuş, Rams Park bayram yeri gibi. Futbolculara verilen destek sınırsız. Ama ne yalan söyleyeyim; dün gece sahadaki Galatasaray, sebebi nedir bilemiyorum ama bu sezonun en kötü futbolunu oynadı. Fenerbahçe kalesine şut çekmeden maçı bitirdi. Üstelik oyunun büyük bir bölümünde sarı-lacivertliler on kişiydi.
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Futbolda böyle yenilgiler olabilir... Şampiyonluk şansı devam ediyor. Haftaya deplasmanda Konya maçı var. Galatasaray berabere bile kalsa, yine şampiyon olacak. Ama derbilerin havası her zaman başkadır. Tribünlerde o kadar çok ağlayan, kahrolan taraftar vardı ki anlatamam size. Ama sonuçta şampiyonluk kaybedilmedi, sadece derbi kaybedildi. (MİLLİYET)
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LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY NEDEN KAYBETTİ?
F.Bahçe, G.Saray'a arifeyi gösterdi ama bayramı yaptırmadı. Maçı da bileklerinin hakkıyla kazandı. G.Saray büyük bir ihtimalle Konya'da şampiyon olacak ama lige F.Bahçe'nin, G.Saray'a karşı 10 kişi aldığı galibiyet damga vuracak ve F.Bahçeliler tarafından hep hatırlanacak. G.Saraylı futbolcular, şampiyonluk için ortaya hiçbir mücadele koymadılar. Koskoca bir takımın 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye karşı isabetli şutu olmadı. Galatasaray neden kaybetti? 1- Maç öncesi UltrAslan tribünlerinde yapılan koreografi çok anlamsızdı ve bu görüntü rakibi fazlasıyla hırslandırdı.
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2- G.Saray taraftarı maalesef psikolojik maçları çok akıllı oynayamıyor, geriliyor ve gereksiz tepkiler koyuyor. Mert Hakan maç başlamadan gerilimin ateşini yaktı. G.Saray taraftarı, bu tuzağa düştü. Mert Hakan'ın korner atışları öncesi tribünden yabancı madde yağdı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bu maddeleri atanları tespit eder, kombineleri varsa iptal eder ve bir daha maçlara sokmam. Fenerbahçe'nin bu galibiyetini önce Mert Hakan'a, sonra da maç boyu İsmail Kartal ile birlikte oyunu ayakta izleyen oyunculara yazarım. (SABAH)
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CEM DİZDAR: 'BÜYÜK FENERBAHÇELİ'YE RAĞMEN KAZANMAK
‘Kaybetme korkusu’nun tüm ligi vasat altına çektiği Türkiye’de ülkenin en çok harcayanlarının ülke vasatına dahi ulaşmakta zorlandığı bir ilk devre izledik. Maç önü ve devre bitimindeki Mert Hakan Yandaş’ın tanıdık manasızlıkları da olmasa konuşacak şey bulmakta zorlanılır cinsten bir maça bakıp durduk! Stadyuma gelmiş 50 binden fazla, televizyon karşısındaki milyonlarca insan daha fazlasını hak etmiyor muydu?
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İkinci devre başlarken de hakemin burnunun dibinde bitiveren Mert Hakan dosta düşmana ne kadar büyük Fenerbahçeli olduğunu göstermeyi sürdürüp durdu! Oysa Fenerbahçe’nin sembol oyuncularından heykeli de dikilen Alex de Souza böylesi işlere tevessül etmediği gibi tenezzül de etmezdi. O da Fenerbahçeli’ydi değil mi? İsmail Kartal, 65’te az önce sarı kart alan ‘Büyük Fenerbahçeli’yi Joshua King’le değiştirdi. Muhtemelen 9 kişi kalma sınırına yaklaşan takımı ‘Büyük Fenerbahçeli’den korumayı düşündü. Derken Mert Hakan’ın 4 kornerinin ardından Sebastian Szymanski’nin kullandığı ilk kornerde Çağlar Söyüncü ile golü buldular. (FANATİK)
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BÜLENT TİMURLENK: OYUNA GEREKLİ SAYGIYI GÖSTERMEDİLER
Evet futbolun ruhu vardır. Matematik devam ettiği sürece son düdük çalmadan, puan tablosu "Tamam" demeden şampiyon olamazsın. Bu derbiyi elbette "Top ev sahibini sevmedi" diye açıklayabilmek mümkün değil. Okan Buruk ile öğrencileri, oyuna ve topa gerekli saygıyı göstermediler. Mert Hakan Yandaş'ın futbol yeteneklerinden daha fazlasını konuşturduğu bir sezon bu. Çokça da yedek kalmış olmanın psikolojisiyle Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nun ona "değer" vermeleri santra düdüğü sonrasına da sirayet etti.
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Buruk'un devre arasında takımına "Beyler futbol oynayalım" demesi gerekiyordu. O da sezonun en kötü kenar yönetimini sergiledi. Değişiklikleri geciktirdi, sonra da kim varsa sahaya yolladı. Eksik ve 10 kişi kalmış Fenerbahçe, son şansını kullandığı 90 dakikada verdiği mücadeleyle eksiklerine ve 70 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazanmayı bildi. Galatasaray için Konya'da "Mayıs futbolu" gerekli. Dün oynadıkları bir başka mevsimin ayazıydı. (SABAH)
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SERKAN KORKMAZ: DÖRT BÜYÜK İKİSİ KUPA
Sarı kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında üstünlük kuramadı. İkinci yarı gerilim artıp, futbol kalitesi azalarak dev işkence devam etti. Tek isabetli şut, tuhaf bir hakem, bolca kart ve gerilimle geçen, sezonun en önemli maçında üç puan Fenerbahçe'nin oldu. Başta İsmail Kartal olmak üzere haklı galibiyetlerinden dolayı sarı lacivertlileri yürekten tebrik ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Haftaya herkese akıl ve kalp sağlığı diliyorum. Kümede kalma savaşı bir yana dört büyüklerden ikisi kupa kaldıracak; hazır mısınız? (FOTOMAÇ)
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İBRAHİM YILDIZ: UNUTULMAYACAK MAÇ
İlk 45 dakika Galatasaray’ın isabetli bir şutu yoktu. Pozisyona giremediler. Orta saha üretim anlamında sıfırı çekti. Icardi topla buluşamadı. Biraz Barış kendi gayreti ile top taşıdı. Tehlikeli olmak için çaba gösterdi. Onun bu mücadelesi ve gayreti yetmedi.
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kutlamalar vardı. Oyundan düştüler. Sezonun en kötü maçını oynadılar. Kendi sahalarında ilk yenilgiyi almaları bu oyun nedeniyle yadırganmamalı. Farklı bir skorla da yenilebilirlerdi. İşi son haftaya bıraktılar. Taraftarı ile şampiyonluk kutlamasını yapamadılar. (HABERTÜRK)
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