Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel boşanıyor mu? Açıklama geldi
Emekli milli futbolcu Volkan Demirel ile Belçika eski güzeli Zeynep Demirel'in boşanacağı iddia edildi. Volkan Demirel, boşanma iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı
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Birkaç hafta önce Hatayspor'un teknik direktörlüğünden ayrılan Volkan Demirel'in evliliğinde sorun yaşadığı, Zeynep Demirel ile boşanacakları iddia edildi.
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2010'da evlenen çiftten Zeynep Demirel'in boşanma davası için mahkemeye başvurduğu ileri sürüldü.
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Volkan Demirel'den iddialarla ilgili açıklama sabah kahvesi eşliğinde geldi.
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İddiaları, eşi Zeynep Demirel ile birlikte çekildiği fotoğrafla yalanlayan Volkan Demirel; "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" dedi.
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Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.
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Zeynep Sever Demirel, geçen günlerde katıldığı programda aşka bakış açısını şu sözlerle anlatmıştı: Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı.
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Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip "Hayır, ben Hatay'la devam edeceğim" demesi benim için yeniden aşık olma sebebi. Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu.