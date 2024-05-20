Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel boşanıyor mu? Açıklama geldi

Zeynep Sever Demirel, geçen günlerde katıldığı programda aşka bakış açısını şu sözlerle anlatmıştı: Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı.