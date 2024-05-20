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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi zaferini değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi zaferini değerlendirdi!

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların o yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:57
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        • 1

          Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 10 kişi kaldığı müsabakada 1-0 yenen Fenerbahçe, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi zaferini değerlendirdi.

        • 2

          "İŞTAHLARINI KAYBETMEDİLER"

          Uğur Meleke/Hürriyet: "İki rekortmen takımdan istediklerini sahaya daha fazla yansıtan taraf Fenerbahçe’ydi. Maça önde baskıyla başladılar, 11’e 11 oynanan ilk 20 dakikada şutlarda 4-0, kornerlerde 2-0 öndelerdi. 10 kişi oynadıkları 70 dakika boyunca da mücadele iştahlarını kaybetmediler. Djiku atıldıktan sonra iki kişilik oynayan Fred başta olmak üzere büyük takım davranışı gösterdiler o 70 dakikada. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir galibiyet alarak son haftaya taşıdılar yarışı."

        • 3

          "FENERBAHÇE CESUR OYNADI"

          Engin Verel/Akşam: "İlk yarıda Fenerbahçe'nin 10 kişi olduğu dakikalarda da Galatasaray'dan daha etkili olduğunu gördük. Fred akıl almaz bir gol kaçırınca soyunma odasına önde gitme şansını teptiler. 2. yarıda da F.Bahçe eksik kalmasını umursamadan, cesur oynadı. Önde bastı, pres yaptı, top kaptı, hücum etti. Futbol adına pozitif ne varsa yapan taraftı. Bunun semeresini de Çağlar'ın golüyle buldu. Fenerbahçe belki yine şampiyon olamayacak ama Galatasaray'ı bu sezon Rams Park'ta yenerek tarihinin en yüksek puanına ulaştı. Şampiyonluk kadar değerli kazanımlar elde etti."

        • 4

          "HAKEMİ DE YENİP PARTİYİ BOZDULAR"

          Serdar Ali Çelikler/Habertürk: "Arda Kardeşler'e rağmen, 60 bin taraftara rağmen, Okan Buruk'a rağmen hatta yöneticiler tarafından yalnız bırakılmasına rağmen olağanüstü bir zafer kazandı Fenerbahçe. Partiyi bozmakla kalmadılar. Ligde de hak ettikleri saygınlığı herkese kabul ettirdiler. Keşke Süper Kupa'ya çıkılsaydı. İsmail Kartal ve her bir oyuncuyu tek tek kutluyorum. G.Saray şampiyon olacaktır. Ama bundan sonrası keçiboynuzu tadı."

        • 5

          "FENERBAHÇE'NİN ONUR SKORU"

          Ercan Güven/Milliyet: "Mert Hakan’a verilen faul kararı ve Galatasaray’ın kullandığı serbest vuruş, Arda Kardeşler, Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu için iflasın ilanıydı. “Yesene bir gol” gibi bir girişimdi düdüklü adamdan.Biraz daha geri. Dakika 22… Hakemin henüz birinci dakikada çıkartmadığı kartının 12-22’de Djiku’ya toslamasıydı ikinci sarıdan kırmızı. Birinci palavraydı. Uzatmada verilmeyen King’in penaltısı ise kaymaklı ekmek kadayıfı ki, yabancı VAR hakemine afiyet olsun. “Nasıl” değil “ne” olduğu önemliydi derbide. 70 dakika boyunca 10 kişi kalmış Fenerbahçe “ben buraya maçı kazanmaya geldim” dedi… Galatasaray bir puan alıp şampiyonluğu ilan etme modundaydı. Kazanmak istemeyen, kaybeder derbide. Galibiyet on kişilik Fenerbahçe’nin onur skorudur."

        • 6

          "FENERBAHÇE DAHA FAZLA İNANMIŞTI"

          Gürcan Bilgiç/Fotomaç: "Fenerbahçe daha inanmış, daha isteyen ve "oynayan" takım olarak çıktı sahaya. Kolay değil 50 bin rakip taraftar önünde, "her şeyle" mücadele edeceksiniz. Ders verdiler, konum belirlediler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…" Sonrası; "Kimin şampiyon olacağını göreceğiz"… Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Yanılmadım; Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini, oyuncularını da buna göre kurgulayacağını yazdım, söyledim."

        • 7

          "YILLARCA UNUTULMAZ"

          Halil Özer/Milliyet: "Öncelikle Fenerbahçeli futbolculara helal olsun diyelim. Kolay değil Galatasaray gibi bir rakip önünde 70 dakika tek bir pozisyon vermeden inanılmaz bir mücadele ile maçı kazanmayı bildiler. Benim için lig aslında Fenerbahçe’nin Sivas önünde son dakikada yediği golden sonra bitmişti. Bu görüşüm aynen devam ediyor. Ama bu maçın şöyle bir önemi vardı. Kimin daha iyi bir takım olduğu... Ve dün sarı-Lacivertliler onca eksiğe rağmen, 21. dakikadaki kırmızı karta rağmen kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. Üstelik sadece Djiku’nun kırmızısı değil. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci gibi iki önemli futbolcudan da yoksun geldi Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe öyle bir direniş gösterdi ki dün sahada yıllarca unutulmaz."

        • 8

          "DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

          Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Düşünün ki Livakovic hiç yere yatmadı, en kolay maçını oynadı. Hatta 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen hiç oyundan düşmedi İsmail Kartal'ın öğrencileri… İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Sezon sonunda gönderileceğini bilmesine rağmen takımını o kadar iyi hazırlamış ki… Dersine o kadar iyi çalışmış ki… Mourinho seslerinin gölgesinde 'gecenin şövalyesi' oldu İsmail Kartal…"

        • 9

          "UNUTULMAYACAK MAÇ"

          İbrahim Yıldız/Habertürk: Fenerbahçe taktik olarak iyi hazırlanmıştı. Rakibe önde baskı yaptılar. Bire birde çok iyiydiler. Galatasaray beklemediği bu baskı karşısında oyun kuramadı. Orta sahası hiç çalışmadı. Üstelik eksik olan Sarı-Lacivertliler daha etkiliydi. Hatta, hangi takım 10 kişi kaldı diyebileceğimiz bir görüntü vardı. İsmail Kartal’ı çok kez eleştirdik. Fakat, Galatasaray karşısındaki oyun anlayışı, yaptığı hamleler tam anlamıyla dört dörtlüktü. Kartal, bu sonuçla büyük bir başarıya imza atmış oldu. Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı. Rakibine oynama şansı vermedi. Eksik oynamayı avantaja çevirdiler. Kazanma arzusu oyuncuların ortak bilinci olmuştu. Şimdi gözler son hafta oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında. Olmaz diye bir şey yok. Futbol bu…

        • 10

          "MÜKEMMELE YAKIN YÖNETTİ TAKIMI"

          Mustafa Sapmaz/Akşam: "Sezonun en iyi oyuncusu İrfan, orta sahada ligin en iyi oyuncusu İsmail, stoperde Becao, sağ açığın rotasyonu Cengiz. İlk 11'deki üç as oyuncusu olmadan, deplasmanda üstünlüğü ele almışken çıkan cömertçe kartlarla on kişi kalan Fenerbahçe, 45 dakikayı oyunu bozulmuş ve tedirgin tamamladı. Tek artıları vardı, pozisyon vermediler. Derbilerin kazanılmasında elbette taktik, strateji önemlidir. Ancak daha önemlisi derbiyi kazanma azminin olmasıdır. Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasından bir kişi eksik, ama kazanacağını her an hissettiren bir duygu ile sahaya döndü. Sezon boyunca kurduğu kadrolar, yaptıkları değişiklikler abartılı şekilde eleştirilen İsmail Kartal, mükemmele yakın yönetti takımını."

        • 11
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