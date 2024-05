Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi zaferini değerlendirdi!

"MÜKEMMELE YAKIN YÖNETTİ TAKIMI"

Mustafa Sapmaz/Akşam: "Sezonun en iyi oyuncusu İrfan, orta sahada ligin en iyi oyuncusu İsmail, stoperde Becao, sağ açığın rotasyonu Cengiz. İlk 11'deki üç as oyuncusu olmadan, deplasmanda üstünlüğü ele almışken çıkan cömertçe kartlarla on kişi kalan Fenerbahçe, 45 dakikayı oyunu bozulmuş ve tedirgin tamamladı. Tek artıları vardı, pozisyon vermediler. Derbilerin kazanılmasında elbette taktik, strateji önemlidir. Ancak daha önemlisi derbiyi kazanma azminin olmasıdır. Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasından bir kişi eksik, ama kazanacağını her an hissettiren bir duygu ile sahaya döndü. Sezon boyunca kurduğu kadrolar, yaptıkları değişiklikler abartılı şekilde eleştirilen İsmail Kartal, mükemmele yakın yönetti takımını."