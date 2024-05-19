Galatasaray'da buruk bir gece!

Maç boyunca sık sık sahaya yabancı madde atılmasından dolayı duran toplar gecikmeli olarak kullanıldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu sırada hem tribün önünde hem de saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis güçleri, bir sorun yaşanmasına izin vermedi.