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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS) Uzaktan muayene SGK kapsamında - Sosyal Güvenlik Haberleri

        SGK uzaktan muayeneyi karşılamaya başlayacak

        Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde hastaların uzaktan muayenesinde yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, uzaktan muayene bedellerini 22 Mayıs'tan itibaren karşılamaya başlayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 20.05.2024 - 07:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:36
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        Uzaktan muayene SGK kapsamında
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        Uzaktan hasta muayene sistemi ilk olarak pandemi döneminde karantinadaki hastalar için uygulandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Bakanlıktan izin alan ve teknik altyapıya sahip hastanelerin uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene yapabilmesinin önü açıldı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı. Tebliğ 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELER

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        Tebliğe göre, SGK, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerce verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini 22 Mayıs’tan itibaren karşılamaya başlayacak. Uzaktan muayene bedellerinin karşılanabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak gerekecek.

        Aynı hastanede aynı hasta için günde en fazla bir adet uzaktan muayene bedeli SGK tarafından karşılanacak. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilebilecek.

        Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının yüzde 15’ini aşamayacak.

        ON GÜN İÇİNDE YENİDEN MUAYENE YAPILAMAYACAK

        SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

        ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE ÖZEL HASTANELER KAPSAM DIŞI

        SGK şimdilik sadece Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden verilen uzaktan muayene bedellerini karşılayacak. Devlete ait veya vakıf üniversiteleri ile alt yapılarını tamamlayarak uzaktan muayene hizmeti vermekte olan özel hastaneler kapsam dışında bırakıldı.

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        İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANELER NELER?

        Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci basamak hastaneler eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleridir. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta yer alıyor.

        HASTANIN TERCİHİNE BAĞLI OLACAK

        Sağlık Bakanlığının Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmeliği 2022 yılında yürürlüğe girdi. Uzaktan sağlık hizmeti sunan ve sunacak sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esasların belirlendiği yönetmeliğe göre, uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, Sağlık Bakanlığınca izinli hastanelerde sunulabilecek.

        Hasta uzaktan muayeneye zorlanamayacak, kendi tercihine bırakılacak. Teknolojiyi kullanma konusunda yeterli beceriye ve teknik altyapıya erişimi olmayan hastalar uzaktan muayene edilemeyecek.

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        Uzaktan sağlık hizmeti talep eden hasta, sistemin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda kişiye bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olması önerilecek.

        Hastalıkların uzaktan takibi için hastanın kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavisi ve ilaç reçetelendirilmesi sağlanabilecek. Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek.

        Uzaktan muayene öncesi hastanın boy, kilo, bel çevresi, açlık kan şekeri, tansiyon ölçümlerine ait sonuçları hazırlaması gerekecek.

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        #SGK
        #Sağlık Bakanlığı
        #uzaktan muayene
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