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        Haberler Dünya ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar | Dış Haberler

        ABD, Gazprom Neft dâhil yüzlerce Rus ekonomik varlığına yaptırım uygulayacak

        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ekonomik varlıklarına yönelik yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Yaptırım paketi, Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi önemli enerji şirketlerini de içeriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ve ekibine teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 20:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:45
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        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
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        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren Rus ekonomik varlıklarına yönelik yaptırım uygulama kararı aldı. Yayımlanan yaptırım paketinde Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi önemli enerji şirketleri bulunurken Rusya'nın 'gölge filosu' olarak isimlendirilen 183 gemi de kara listeye alındı.

        Gazprom ve Surgutneftegas'ın yanı sıra onlarca tâcir ve ekonomik varlık da yaptırım listesine dâhil edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım uygulama kararı aldığı ekonomik varlıkların 400'ü bulduğunu belirtti.

        ABD ile yaptırımlara katılmaya hazırlanan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ise "Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulayarak Rusya'nın savaş sandığında delik açacağız. Putin'den alacağımız her bir ruble Ukraynalıların hayatını kurtaracak." dedi.

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        Financial Times'ın haberine göre ABD'li yetkililer "Zaman değişti ve stratejinin değişme zamanı geldi. Bir sonraki yönetim nasıl karar alacak bilmiyoruz ancak biz bu kararları alarak onlara daha iyi bir durum bırakacağız" dedi.

        Ukrayna Devlet Volodimir Zelenskiy ise X hesabından yaptığı açıklamada "Enerji kaynakları Rusya'nın yaptığı gibi bir silah olarak kullanılmamalı. ABD'nin aldığı kararlar Rusya savaş makinesinin ekonomik temellerine bir yumruk gibi inecek." dedi.

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