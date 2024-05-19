Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı

S-Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL'ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL'ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. 2024 model Vitara sahibi olmak isteyen ve kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 398 bin TL olarak belirlendi.