Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
Otomobil satışları, 20 ayın ardından ilk kez Nisan ayında yavaşladı. Bu gelişmenin üzerine, otomobil markaları hazırladıkları kampanyaları ardı ardına duyurmaya başladı. Markaların kampanyalarında yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri ve çeşitli indirimler dikkat çekiyor. Otomobil markalarının Mayıs ayına özel hazırladıkları kampanyaların detayları haberimizde...
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BYD
Çinli otomobil üreticisi BYD’nin C-SUV modeli ATTO 3, Mayıs ayı boyunca 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ve aracını takasa getirenlere özel indirimle sunuluyor.
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ATTO 3, 50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 740 bin TL’den satışa sunulurken bu indirime ek olarak tercihe göre 1 yıllık kasko sigortası ya da 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediliyor.
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CHERY
Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Omoda 5 için, 275 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
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Tiggo 7 PRO modelinde 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.
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Tiggo 8 PRO modeline ise 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.
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CITROEN
Fransız otomobil üreticisi Citroën, mayıs ayı kampanyası kapsamında C3 modelini 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuyor.
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C3 Aircross modeline, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
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Şehir içi mobilite aracı Ami de, 120 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sağlıyor.
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C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise mayıs ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
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C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.
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C5 Aircross modelinde 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.
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Markanın hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.
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FIAT
Fiat'ın mayıs kampanyası kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla, 0 kilometre Egea’ya sahip olabilecekler.
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Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL’den Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL’den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
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Tercihini takas kampanyasından yana yapmayanlar ise 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanımı gerçekleştirebiliyorlar.
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HONDA
Honda, limitli sayıda City modeli için özel bir kampanya başlattı.
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Kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.
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6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL’lik satış fiyatı bulunuyor.
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MG
Çinli SAIC bünyesinde yer alan İngiliz orijinli otomobil markası MG, ZS benzinli modeli için takas indirimli 994 bin TL'den başlayan fiyattan kampanya açıkladı.
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Yüzde 1,99 faizli kredi fırsatını takas destekleri ile birlikte sunan MG, vergi levhası bulunan iş yeri sahiplerine ve çeşitli meslek gruplarına da özel avantajlar sunuyor.
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Markanın diğer bir SUV modeli olan HS ise, 1 milyon 399 bin TL'den başlayan takas indirimli fiyattan satışa çıktı. HS benzinli için 150 bin TL'lik takas desteği ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği birlikte sunuluyor.
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OPEL
Opel Türkiye'nin mayıs ayı kampanyasında, Corsa, ay boyunca 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
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Markanın Astra modeli de, 300 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.
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Hafif ticari araç modeller Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL'ye 12 ay vade ve 1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Zafira Life ise , 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.
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PEUGEOT
Fransız üretici Peugeot, 2008 modelinde 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008'de ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor.
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Markanın 408 modelinde de, Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
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Hatchback sınıfında yer alan 308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile ve yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunuluyor.
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Fransız markanın D Segmenti'ndeki modeli yeni 508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.
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Tasarımı yenilenen 208 ve yüzde 100 elektrikli E-208'i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
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3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
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7 kişilik oturma kapasitesine sahip 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor
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Markanın hafif ticari modeli Rifter da, 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 190 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
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SKODA
Škoda, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında Fabia modeli için 1 milyon 200 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuyor.
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Kamiq modeli de kampanya kapsamında 1 milyon 328 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı veriliyor.
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Scala modelinde, 1 milyon 248 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.
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Bu sene başında pazara sunulan Kamiq Monte Carlo ise 1 milyon 699 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar veya 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.
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Octavia’ya da, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olunabiliyor.
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Mayıs ayına özel bu kampanyada Karoq 1 milyon 782 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar, 150 bin TL için 12 ay 0 faiz, Kodiaq ise 2 milyon 370 bin 800 TL’den başlayan fiyatlar ve tüzel müşteriler için geçerli 500 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı bulunuyor.
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SUZUKI
Japon üretici Suzuki, mayıs ayı kampanyası kapsamında, tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor.
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Swift Hibrit'te avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için ise sınırlı sayıdaki 2023 modellerde peşin alımlarda geçerli tavsiye edilen başlangıç fiyatı 998 bin TL olarak belirlendi.
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S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit'i satın almak isteyen kullanıcılar, mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL'lik takas desteğinden aynı anda faydalanabilecek.
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Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi, 70 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.
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S-Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL'ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL'ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. 2024 model Vitara sahibi olmak isteyen ve kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 398 bin TL olarak belirlendi.
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TOYOTA
Mayıs ayında servis kampanyası açıklayan Toyota, tüm modellerde fren balataları, amortisörler, silecekler ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.
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Bununla birlikte 3 yaş ve üzerinde modellerde Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 indirimli olarak sunulurken, bakım işçiliğinde de yüzde 15 indirim gerçekleştiriliyor.
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Yetkili servislerde Toyota’sının periyodik bakımını gerçekleştiren kullanıcılar, Toyota Garanti ON programından da yararlanabiliyorlar.
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Toyota’sının periyodik bakımını yaptıranlar, 10 yaş/160.000 km'ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan araçları için ücretsiz 1 yıl/15.000 km ya da 1 yıl/10.000 km garanti sistemine dahil olabiliyor.