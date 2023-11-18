Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.853,36 %0,93
        DOLAR 28,7044 %0,15
        EURO 31,3398 %0,71
        ALTIN 1.826,46 %0,04
        FAİZ 40,60 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 21,90 %0,03
        BITCOIN 36.641,00 %0,61
        GBP/TRY 35,7826 %0,58
        EUR/USD 1,0908 %0,57
        BRENT 80,61 %4,12
        ÇEYREK ALTIN 2.986,26 %0,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantepi 2028 yılına girmeden yüksek hızlı trenle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkez Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince çiftçilere yönelik düzenlenen mazot dağıtımı ve sertifikalı Türközü tohumu dağıtım törenine katıldı. Şimşek ve Uraloğlu, 38 bin 415 çiftçiye, 4 milyon 387 bin 525 litre mazot ve sertifikalı tohumun dağıtımını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'e hızlı tren müjdesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel ve yolların kendi Bakanlığının uzmanlık alanı olduğunu ancak Şahinbey Belediyesinin de kaliteli güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.

        Gaziantepte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, ülke genelinde birçok ulaşım projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

        Uraloğlu, Türkiyeye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantepe gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı.

        Gaziantepin yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biz Gaziantepi her yere bölünmüş yollarla, otoyollarla bağladık. Bağlamaya da devam ediyoruz. Biz büyükşehrimizle beraber gazi rayı hayata geçirdik. Orada yüz binleri taşıyoruz. Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı Gaziantepe? Yüksek hızlı tren... Şimdi Gaziantepi yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Orada da son sürat gidiyoruz. İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantepe yüksek hızlı treni getireceğiz."

        Amanos Tünellerini de yaparak Gaziantepe katkı sağlamak istediklerine işaret eden Uraloğlu, projenin ihale sürecini başladığını ve yıl sonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti.

        Şahinbey Belediyesine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyiyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu, elinize sağlık. 6 Şubat depremlerinde Gaziantepimiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar illere katkı sağladı. Yine Şahinbey Belediye Başkanımız Adıyamanda bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun."

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMALAR

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Gaziantepte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tünelin bitme süresinin Türkiyenin gelişimine örnek olduğunu anlatan Şimşek, AK Parti öncesinde hükümetlerin 10-15 yılda bitiremedikleri tünellerin şimdi Şahinbey Belediyesi tarafından 8/9 ay gibi kısa sürede tamamlandığını vurguladı.

        Şimşek, yaklaşık 40 bin çiftçiye destek için Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa katıldıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bakıyorum Gaziantepin belediye başkanları, Ankaradaki yani hükümet düzeyindeki programlarla yarışıyor. 40 bin çiftçiye destek, muazzam bir girişim. Tünel yapmak aynı ölçekte büyük bir girişim. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor. Bu muhteşem eserin Gaziantepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ali Şahin ve Mesut Bozatlı ile diğer ilgililer katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #mehmet şimşek
        #abdulkadir uraloğlu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Habertürk Anasayfa