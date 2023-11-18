Bakan Uraloğlu: İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel ve yolların kendi Bakanlığının uzmanlık alanı olduğunu ancak Şahinbey Belediyesinin de kaliteli güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.

Gaziantepte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, ülke genelinde birçok ulaşım projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, Türkiyeye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantepe gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı.

Gaziantepin yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Gaziantepi her yere bölünmüş yollarla, otoyollarla bağladık. Bağlamaya da devam ediyoruz. Biz büyükşehrimizle beraber gazi rayı hayata geçirdik. Orada yüz binleri taşıyoruz. Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı Gaziantepe? Yüksek hızlı tren... Şimdi Gaziantepi yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Orada da son sürat gidiyoruz. İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantepe yüksek hızlı treni getireceğiz."

Amanos Tünellerini de yaparak Gaziantepe katkı sağlamak istediklerine işaret eden Uraloğlu, projenin ihale sürecini başladığını ve yıl sonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti.

Şahinbey Belediyesine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyiyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu, elinize sağlık. 6 Şubat depremlerinde Gaziantepimiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar illere katkı sağladı. Yine Şahinbey Belediye Başkanımız Adıyamanda bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMALAR Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Gaziantepte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tünelin bitme süresinin Türkiyenin gelişimine örnek olduğunu anlatan Şimşek, AK Parti öncesinde hükümetlerin 10-15 yılda bitiremedikleri tünellerin şimdi Şahinbey Belediyesi tarafından 8/9 ay gibi kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Şimşek, yaklaşık 40 bin çiftçiye destek için Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa katıldıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakıyorum Gaziantepin belediye başkanları, Ankaradaki yani hükümet düzeyindeki programlarla yarışıyor. 40 bin çiftçiye destek, muazzam bir girişim. Tünel yapmak aynı ölçekte büyük bir girişim. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor. Bu muhteşem eserin Gaziantepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ali Şahin ve Mesut Bozatlı ile diğer ilgililer katıldı.