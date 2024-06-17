Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.471,32 %0,76
        DOLAR 32,8531 %0,24
        EURO 35,2444 %0,47
        GRAM ALTIN 2.448,78 %-0,37
        FAİZ 42,98 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 31,11 %-0,18
        BITCOIN 66.726,00 %0,39
        GBP/TRY 41,7104 %0,32
        EUR/USD 1,0732 %0,27
        BRENT 84,43 %2,19
        ÇEYREK ALTIN 4.003,75 %-0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanında 2024 senesinin rekorunu kırdık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanında 2024 senesinin rekorunu kırdık

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı rekor kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya Havalimanı'nda 2024'ün rekoru kırıldı. Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını belirtti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "Ulaşımda Zirveye Uçuyoruz" başlığıyla, 15 Haziran 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nda yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık! Uçuş Sayısı; bin 163, yolcu sayısı; 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #abdülkadir uraloğlu
        #Antalya Havaliman
        #haberler
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Habertürk Anasayfa