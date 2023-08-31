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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin "Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:05
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        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

        Yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3.8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.5 olmuştur.

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir. Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net diş talep büyümeyi sınırlandırmıştır."

        YATIRIM HARCAMALARI ARTTI

        "Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5.1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır. İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz.

        Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir."

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