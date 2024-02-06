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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Kacır: Biyoteknoloji Vadisi ülkemize katkı sağlayacak - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Biyoteknoloji Vadisi ülkemize katkı sağlayacak

        Tuzla´da İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi´ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve OSB başkanlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:49
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        "Biyoteknoloji Vadisi ülkemize katkı sağlayacak"
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        Bakan Kacır, Türkiye´nin Biyoteknoloji Vadisi´yle katma değeri yüksek ürünlere imza atacağını, ekonomiye katkı sağlayacağını ve yüksek teknolojiye geçişi hızlandıracağını belirtti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakan yardımcıları Oruç Baba İnan ve Zekeriya Coştu ile Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve organize sanayi bölgesi başkanlarıyla Tuzla´da kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Toplantıda, Biyoteknoloji Vadisi´nin ülkeye katacağı değer açısından önemine değinildi.

        "BU YAPILANMAYA DESTEK OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

        Bakan Kacır, Biyoteknoloji Vadisi´yle ilgili değerlendirme yaparak "Biyoteknoloji, 21. yüzyılın stratejik sektörlerindendir. Biyoteknoloji Vadisi´nin tüm sektörleri geliştirecek bir alanında tek ihtisas bölgesi olarak ülkemizde modern teknolojik bir üretim üssü olacağını, dünyadan adından söz ettireceğini ve katma değeri yüksek ürünleriyle ekonomimize destek olacağını öngörüyoruz. Biz de ülkemizi geliştirecek bu yapılanmaya destek olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

        VARLIBAŞ: TÜRKİYE´NİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ OLACAK

        Dr. Ercan Varlıbaş da "Biyoteknoloji Vadisi´nin desteklenmesi, çalışmalarımızda bize şevk veriyor. Sayın Bakan Kacır´ın da ülkemize katkı sağlayacağına yönelik açıklamaları, uzun süredir vurgu yaptığımız Biyoteknoloji Vadisi´nin bilim, Ar-Ge, inovasyon, katma değer yaratma ve ekonomik güç oluşturma yönüne işaret ediyor. Biyoteknoloji Vadisi orta ve uzun vadede Türkiye´nin lokomotiflerinden biri olacaktır."

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