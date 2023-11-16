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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız - Savunma Sanayi Haberleri

        Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız

        Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler: İngiltere, Almanya ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:18
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        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
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        Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler: İngiltere, Almanya ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar.

        Ayrıntılar geliyor...

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Yaşar Güler
        #Eurofighter savaş uçağı
        #haberler
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