Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan verileri değerlendirdi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" ifadelerini kullandı.