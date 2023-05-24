Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı

Bağda pompalı tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı

Denizli'de asma yaprağı toplamak için gittiği bağda yakın mesafeden pompalı vurulan Hatice Baysal'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu Hasan Mol, tutuklandı

Giriş: 24.05.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bağda tüfekle öldürülen kadının komşusu tutuklandı
DHA

Denizli'de, bağda tüfekle vurulan Hatice Baysal'ın (61) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşusu Hasan Mol (51), tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs'ta Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasıyla yaşayan, asma yaprağı toplamak için Çaykarası mevkisinde kendilerine ait bağa giden Hatice Baysal, bir daha geri dönmedi.

2 EL SIRTINA, 1 EL DE BAŞINA

Merak edip, komşusu ile bağa giden Hanım Baysal, kızının cansız bedenini buldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Baysal'ın yakın mesafeden pompalı tüfekle öldürüldüğü, 2 el sırtına, 1 el de başına saçma isabet ettiği belirlendi.

KADINI DAHA ÖNCE DE SOPA İLE DÖVMÜŞ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada Hatice Baysal'ı sopa ile darbeden, bu nedenle hakkında 9 ay önce uzaklaştırma verilen komşusu Hasan Mol'u gözaltına aldı.

Darp nedeniyle davası süren Mol, jandarmadaki ifadesinde; suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. İşlemleri sonrası Mol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.